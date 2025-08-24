Gia đình Hằng Du Mục lên tiếng

Tối 24/8, bài đăng được cho là từ người thân của Hằng Du Mục xuất hiện trên Facebook có hơn 2 triệu lượt theo dõi của cô. Trước đó, trang này đã dừng mọi hoạt động từ giữa tháng 3.

Hằng Du Mục tại buổi gặp gỡ báo chí của team Chị Em Rọt hôm 14/3. Ảnh: Việt Linh.

"Trong cuộc đời bể dâu, dù thăng trầm chìm nổi, dù trong niềm vui hạnh phúc hay những lúc hoạn nạn chông gai, cảm thấy may mắn vì đời đã cho Hằng những người bạn tốt. Mình xin thay mặt cho gia đình Hằng Du Mục xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các anh chị em đã luôn dõi theo và yêu thương Hằng trong suốt thời gian qua", Nguyễn Minh Hiển - em trai Hằng Du Mục - viết trên trang cá nhân của cô.

Người này cho biết gia đình cô "vô cùng cảm kích và biết ơn tấm lòng của mọi người vì đã đứng ra viết đơn xin giảm nhẹ trong giai đoạn Hằng gặp vấn đề liên quan đến pháp luật".

"Ơn tình này Hằng cùng gia đình sẽ mãi khắc ghi và lấy đó làm động lực để đứng vững và vượt qua giông bão", Minh Hiển chia sẻ.

Đây là chia sẻ công khai đầu tiên từ phía gia đình Hằng Du Mục sau khi cô vướng vòng lao lý vì bê bối liên quan đến kẹo rau củ Kera. Từ đó, trang Facebook có hơn 2 triệu lượt theo dõi của cô cũng bị "đóng băng" hoạt động.

Chia sẻ từ phía người thân của Hằng Du Mục nhanh chóng nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự thông cảm, hy vọng Hằng Du Mục "nhanh chóng vực dậy", trong khi số khác tiếp tục nhắc đến vụ việc kẹo Kera và những người có liên quan.

Hồi đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997), Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) cùng 3 cá nhân khác để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, ngày 20/3, cả hai TikToker nổi tiếng từng bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính mỗi người 70 triệu đồng do hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc phải cải chính thông tin sai lệch về sản phẩm mà họ từng quảng bá.

Gần đây, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức từng mua kẹo Kera liên hệ ngay để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra, xử lý triệt để vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tối cùng ngày, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, chia sẻ trên kênh chat Facebook có 14.100 người theo dõi, bày tỏ mong muốn những khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ để nhận lại tiền.

“Chỉ còn khâu thống kê những khách chưa nhận được tiền hoàn lại nữa là xong vụ án ạ. Nên mọi người liên hệ thông tin mua hàng, số tiền cho bên công an để kết thúc sớm. Em cảm ơn ạ”, cô viết.