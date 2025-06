Gia đình sinh ba tự nhiên cực hiếm gặp, hút triệu view trên TikTok

Hàng ngày, vợ chồng Hồng Phụng và Thành Tiến pha sữa, thay tã, tắm rửa, mặc đồ... cho con. Tất cả công việc đều phải thực hiện 3 lần, không ngừng nghỉ.

Cặp vợ chồng trẻ quay cuồng với việc chăm 3 "công chúa nhỏ" mỗi ngày.

Sau khi kết hôn không lâu, vợ chồng Lưu Hồng Phụng (sinh năm 1997) và Đỗ Thành Tiến (sinh năm 2001), hiện sinh sống và làm việc tại Sóc Trăng, đón nhận tin vui có con đầu lòng.

Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là ở lần siêu âm thứ 3, bác sĩ thông báo người vợ mang thai ba tự nhiên.

Sinh tam thai tự nhiên là hiện tượng rất hiếm, với tỷ lệ toàn cầu chỉ khoảng 1 trên 8.000-10.000 ca mang thai. Theo CDC Mỹ, các trường hợp sinh ba hoặc đa thai chiếm khoảng 0,08% tổng số ca sinh sống, tương đương 80/100.000 ca. Phần lớn ca tam thai là kết quả của thụ tinh nhân tạo (IVF) hoặc dùng thuốc kích trứng.

Ngày 29/1/2024, 3 bé gái chào đời khỏe mạnh, lần lượt được đặt tên là Đỗ Lưu Ái Di, Đỗ Lưu Ái Thy và Đỗ Lưu Ái Hy. Việc cùng lúc làm cha mẹ của 3 đứa trẻ đã mở ra hành trình mới đầy thử thách cho đôi vợ chồng.

Gần như nằm yên suốt thai kỳ

Tháng 7/2023, Phụng phát hiện mình mang thai. Ban đầu, siêu âm chỉ cho thấy một thai nhi. Đến lần khám thứ 2, bác sĩ thông báo là song thai. Và ở lần siêu âm thứ 3, chị bất ngờ khi biết mình mang thai ba.

"Mỗi lần đi khám, tôi lại 'xịt keo' phát hiện thêm một đứa", người mẹ kể với Tri Thức - Znews. Khi chị gọi điện báo tin cho gia đình, không ai tin vì hai bên đều không có tiền sử sinh đôi hay sinh ba.

Thai ba tự nhiên là trường hợp hiếm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ban đầu, bác sĩ đã tiên lượng chắc chắn sinh non. Suốt thai kỳ, vợ chồng Phụng luôn lo lắng không biết các con có đủ điều kiện phát triển khỏe mạnh hay không.

"Tôi có tham khảo nhiều trường hợp mẹ sinh ba khácm nhiều người không được may mắn. Lúc ấy, tôi chỉ biết cầu mong các con bình an", Phụng nhớ lại. Trong thời gian dưỡng thai, chị tạm ngưng công việc, Đức cũng nghỉ làm để đồng hành và chăm sóc vợ.

Hồng Phụng cảm thấy hạnh phúc vì 3 con gái đều chào đời khỏe mạnh.

Vốn nhỏ người, việc mang thai ba khiến Phụng chịu áp lực lớn về thể chất lẫn tinh thần. Cơ bụng chị bị kéo căng đến mức rách. Những lần nghiêng mình trên giường bệnh, người mẹ vẫn nhớ từng tiếng "tẹt tẹt", da bụng rướm máu.

Sợ sa cổ tử cung dẫn đến nguy cơ sinh non, Phụng gần như phải nằm yên suốt thai kỳ, ăn uống và nghỉ ngơi ngay trên giường.

Từ tuần thai thứ 30, ba bé được theo dõi sát sao vì không còn phát triển nhiều. Đến tuần 32, bác sĩ chỉ định mổ chủ động.

Ca mổ diễn ra nhanh, nhưng do phản ứng không tốt với thuốc gây tê, Phụng được chuyển sang gây mê hoàn toàn. Khi tỉnh lại, chị có chồng và gia đình chờ sẵn ở phòng hồi sức. Trong khi đó, các con nằm ở khoa sơ sinh do còn non tháng.

Nuôi con vất vả gấp 3

Không thuê người giúp việc hay nhờ cậy ông bà nội ngoại, vợ chồng Hồng Phụng quyết định tự chăm con. Với họ, việc nuôi 3 "công chúa nhỏ" giống như một dây chuyền không ngừng nghỉ: người này pha sữa, người kia dỗ con ngủ; khi một bé được tắm xong, bé khác lại đến lượt thay đồ.

Dù lịch sinh hoạt bị đảo lộn, cặp vợ chồng không xem đó là "khủng hoảng". Điều khiến họ mệt nhất là khi cả 3 cùng tranh đồ chơi hoặc khóc cùng lúc.

Những ngày không ngủ hay không ăn đúng bữa giờ của bố mẹ bỉm đã trở thành việc bình thường.

Mỗi bé đều có tính cách khác nhau nên vợ chồng Hồng Phụng chọn cách nuôi con theo cách riêng.

Về tài chính, vợ chồng Phụng sẵn sàng dành hết những gì tốt nhất cho con cái trong khả năng.

“Kinh tế làm bao nhiêu là nuôi hết 3 cái miệng nhỏ. Miễn là có ích cho con, tôi không tiếc gì”, người mẹ chia sẻ.

Không áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc, hai vợ chồng chọn cách nuôi con phù hợp với cá tính riêng của từng bé. Ngay từ nhỏ, các "thiên thần nhỏ" đã thể hiện rõ điều mình thích và không thích.

Theo Phụng, việc lắng nghe cảm xúc của con là bước đầu tiên để dạy dỗ hiệu quả. Hai vợ chồng thống nhất không sử dụng đòn roi hay la mắng.

Khi các con được 2 tuổi, Phụng và ông xã sẽ bắt đầu dạy về cách bảo vệ bản thân, kể cả với người quen trong gia đình.

Trong thời gian tới, vợ chồng Phụng dự định đưa các con đi nhà trẻ để có môi trường giao tiếp, học nền nếp và phát triển cảm xúc tốt hơn. Đây cũng là bước đệm để hai vợ chồng quay lại công việc, ổn định cuộc sống sau nhiều tháng tập trung hoàn toàn cho con.

"Nuôi một đứa trẻ đã là thử thách. Với 3 bé, chúng tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe và nghị lực để cho các con một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc", người mẹ trẻ nói thêm.