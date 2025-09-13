Gia đình tiết lộ tình trạng bé 13 tuổi 'kêu cứu' vì mẹ kế bạo hành

Do hậu quả của việc bị bạo hành, bé H. phải chuyển đến ở nhà cô ruột một thời gian, trước khi ổn định lại tinh thần và về sống với bố.

Vụ việc bé trai "kêu cứu" vì bị mẹ kế bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 13/9, mạng xã hội lan truyền bài viết được cho là "tâm thư kêu cứu" của một bé trai tên H. (13 tuổi) ở phường Kiến Hưng, Hà Nội do bị mẹ kế bạo hành. Đi kèm bài đăng còn có 3 video trích từ camera an ninh, cho thấy hình ảnh một người phụ nữ mắng mỏ, đánh vào đầu một bé trai.

Trong các trang thư viết tay, bé trai kể về quá trình chung sống với bố và mẹ kế. Trong đó có đoạn: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao. Mỗi lần con làm gì trái ý mẹ hay con mắc lỗi buổi trưa mẹ sẽ gọi con vào phòng, chửi rồi hỏi con rất nhiều, nếu con nói bé hoặc không trả lời, mẹ sẽ bắt con đập đầu vào tường hoặc cạnh két sắt, dùng đốt tay tự đấm vào thái dương...".

Ngoài ra, H. còn bị mẹ kế bắt thức đến 0h mới được đi ngủ, tự đánh vào miệng đến khi chảy máu, không được tắm nước nóng hay bị mẹ kế dùng dép, chai thủy tinh hành hung.

Ngay khi được chia sẻ, các chi tiết trong sự việc khiến nhiều người phẫn nộ. Hàng chục nghìn tài khoản đã chia sẻ lại bài viết và kêu gọi điều tra rõ hành vi của người mẹ kế được nhắc đến.

Bé trai Hà Nội kể lại việc bị mẹ kế bạo hành. Ảnh: T.T/Facebook.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô ruột của bé H. (nhân vật không muốn tiết lộ tên để bảo vệ sự riêng tư) xác nhận sự việc cháu bị mẹ kế bạo hành.

Chị Cho hay mẹ ruột bé H. qua đời vì tai nạn giao thông khi bé được 2 tuổi. Năm 2022, bố của H. tái hôn với người phụ nữ tên T., cũng đã qua một lần đò và có con trai riêng. Sau đó, hai người có chung cặp sinh đôi.

Bố của H. phát hiện sự việc con trai bị mẹ kế bạo hành vào khoảng cuối tháng 1 năm nay. Thời điểm đó, H. thường xuyên có biểu hiện hoảng sợ, sang chấn, không thể tiếp tục sống tại nhà với mẹ kế.

"Cháu được đưa sang nhà tôi sống tạm từ đầu tháng 2 đến tháng 9 vừa rồi. Mấy ngày đầu, cháu vẫn chưa thể bình tĩnh, phải nghỉ học. Sau đó được gia đình trấn an, động viên, cháu mới có thể trở lại trường", người cô kể, cho biết gia đình phải nhờ thầy cô, bạn bè cùng lớp quan tâm, hỗ trợ tinh thần H. thời gian qua.

Theo lời cô ruột, những gì H. kể trong các tờ thư là ký ức em còn nhớ được trong thời gian bị mẹ kế bạo hành.

"Chúng tôi nghi ngờ ngoài những hình ảnh camera ghi lại được, mẹ kế H. còn cố ý hành hạ cháu ở những khu vực không có máy quay như nhà vệ sinh", người cô nói thêm.

Cũng theo lời chị, hiện H. đã tạm thời ổn định về sức khoẻ thể chất, tinh thần. Bố H. và mẹ kế cũng đã đệ đơn ly hôn và có quyết định từ tòa án.

"Ban đầu, gia đình muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, nhưng phía người mẹ kế không hợp tác, gây khó dễ nên chúng tôi mới phải công khai sự việc", người cô ruột khẳng định, cho biết hai bên hiện vẫn còn nhiều mâu thuẫn sau ly hôn.

Bà Q. T. V. (sinh năm 1963, bà nội H.) cũng bày tỏ sự đau lòng khi phát hiện cháu trai bị bạo hành. Bà cho biết hồi đầu năm, sau khi thấy H. có nhiều biểu hiện lạ, con trai bà đã lắp camera an ninh và phát hiện sự việc. Người bố cũng yêu cầu H. ghi lại những hành động của mẹ kế vào giấy và chụp lại làm bằng chứng.

Bà V. nói thêm vì bận rộn công việc, con trai bà thường để H. và hai người con chung cho vợ chăm sóc, dạy dỗ. Khi phát hiện ra sự việc đau lòng, con trai bà cũng không thể chấp nhận tiếp tục chung sống, quyết định đệ đơn ly hôn.

"Lúc con báo tin, tôi rất bàng hoàng. Tôi sống riêng ở quê nên không thường xuyên đến thăm con, cháu được. Không ngờ xảy ra chuyện như vậy", bà nghẹn ngào nói.