Giá Dodge Charger thuần điện tạo đáy mới

Dodge điều chỉnh giá bán phiên bản thuần điện duy nhất còn lại của Charger Daytona MY 2026, nhiều khả năng do doanh số kém.

Theo Carscoops, Dodge Charger Daytona 2026 tiếp tục giảm giá giữa tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Ban đầu, Dodge ra mắt Charger Daytona với 2 phiên bản R/T và Scat Pack, nhưng nhận ra khách hàng không muốn sở hữu một chiếc xe cơ bắp Charger không trang bị động cơ V6 hoặc V8. Hãng xe cơ bắp thuộc tập đoàn Stellantis sau đó loại bỏ phiên bản R/T, giữ lại Daytona Scat Pack kèm giá bán 64.995 USD .

Theo Carscoops, giá bán của Dodge Charger Daytona phiên bản Scat Pack đời 2026 đã được tiết lộ sẽ giảm xuống còn 59.995 USD , tương đương mức giảm giá 8,3%.

Đợt điều chỉnh này khiến phiên bản Scat Pack 2026 của Dodge Charger thuần điện chỉ đắt hơn 2.000 USD so với bản R/T đã bị khai tử. Để so sánh, phiên bản Scat Pack của Dodge Charger Daytona có công suất đầu ra 670 mã lực, còn bản R/T sở hữu công suất tối đa 496 mã lực.

Nguồn tin từ CarsDirect tiết lộ giá bán Charger Daytona Scat Pack 2026 thông qua hướng dẫn đặt hàng chính thức. Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi lớn nào về trang bị trên mẫu xe cơ bắp thuần điện được ghi nhận.

Tại Mỹ, Dodge Charger Daytona bản Scat Pack không đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD nếu khách chọn mua, nhưng vẫn được nhận đầy đủ ở hình thức thuê xe. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ không khả dụng từ cuối tháng 9 khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt chương trình ưu đãi xe điện.

Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026 cũng sẽ đắt hơn so với Charger Sixpack được công bố gần đây. Phiên bản Dodge Charger trang bị động cơ tăng áp kép 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L sẽ có giá khởi điểm 54.995 USD , tức rẻ hơn 5.000 USD so với biến thể thuần điện.

Chuyên trang Carscoops nhận định Charger Sixpack sẽ là cái tên được lòng nhóm khách hàng trung thành với dòng xe cơ bắp Mỹ. Tuy nhiên, công suất 550 mã lực trên Charger Sixpack dường như không hấp dẫn bằng so với công suất đầu ra 670 mã lực mà phiên bản thuần điện sở hữu.