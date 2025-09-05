Người dân trả bao nhiêu khi khám, chữa bệnh ở TP.HCM?

Theo nghị quyết mới về việc quy định giá khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, mức giá dịch vụ có sự phân hóa rõ rệt tùy thuộc vào từng nhóm bệnh viện và trung tâm y tế.

Giá giường ở TP.HCM sẽ thay đổi sau sáp nhập. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Nghị quyết mới về giá khám, chữa bệnh do HĐND TP.HCM thông qua có hiệu lực từ ngày 28/8, áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh do thành phố quản lý. Đây là một phần của việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính và hệ thống y tế công lập tại TP.HCM.

Nghị quyết mới không chỉ điều chỉnh giá khám chữa bệnh thuộc danh mục được Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán mà còn áp dụng cho các dịch vụ do ngân sách nhà nước chi trả và các dịch vụ không thuộc danh mục BHYT nhưng không phải là dịch vụ theo yêu cầu.

Theo đó, mức giá khám bệnh cao nhất được quy định là 50.600 đồng, áp dụng cho một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung Bướu và nhiều bệnh viện chuyên khoa khác.

Đối với các bệnh viện đa khoa khu vực và quận, huyện như Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, giá khám bệnh là 45.000 đồng. Nhóm các bệnh viện, trung tâm y tế nhỏ hơn như Bệnh viện Bến Sắn, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí… có giá khám bệnh là 39.800 đồng. Mức giá khám thấp nhất là 36.500 đồng, được áp dụng tại các trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh chưa được phân hạng.

Nghị quyết mới cũng bổ sung nhiều dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn vào danh mục được BHYT thanh toán, với mức chi trả có thể lên đến gần 100 triệu đồng cho một ca phẫu thuật.

Ngoài ra, giá các dịch vụ khám bệnh, hội chẩn không thuộc danh mục BHYT cũng được quy định rõ ràng. Đơn cử, phí khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa là 160.000 đồng, khám sức khỏe toàn diện cho lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ cũng là 160.000 đồng và khám sức khỏe cho người đi xuất khẩu lao động là 450.000 đồng.

Đối với giá giường bệnh, mức cao nhất là 928.100 đồng/ngày cho việc điều trị Hồi sức tích cực (ICU) hoặc các ca ghép tạng, ghép tủy. Ngày giường Hồi sức cấp cứu có giá 558.600 đồng. Giá giường bệnh nội khoa dao động từ 156.300 đồng đến 305.500 đồng, tùy thuộc vào loại khoa và hạng bệnh viện.