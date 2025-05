Gia Lai khởi tố loạt cán bộ trong một ngày

Trong ngày 28/5, Công an Gia Lai khởi tố nhiều cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật như nhận hối lộ, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng..., trong đó một số đối tượng đã bị bắt tạm giam.

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết sáng 28/5, Phòng CSĐT tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Mậu Thảo (SN 1992, trú phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai; công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị TP Pleiku) về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra xác định năm 2022-2024, Thảo có 19 lần nhận hối lộ của 14 cá nhân, DN với số tiền 71,5 triệu đồng để cấp giấy phép xây dựng nhà ở.

Đối tượng Đặng Mậu Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Bảy (SN 1985, công chức tài chính kế toán xã Ia Phí, huyện Chư Păh, Gia Lai) về tội "Tham ô tài sản". Bảy đã mua 36 hóa đơn, lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn 334 triệu đồng.

Liên quan vụ án "Tham ô tài sản" của Trần Thị Bảy, cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng Rơ Châm Laoh (SN 1984, Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối tượng Trần Thị Bảy. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Cũng trong ngày 28/5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Nơ (SN 1984, trú xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk Rong) về tội "Hủy hoại rừng".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đinh Văn Nơ đã hủy hoại 3.320 m2 rừng đặc dụng tại Tiểu khu 26, thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Rong quản lý.

Đối tượng Rơ Châm Laoh bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh cán bộ, công chức xã phường, cơ quan điều tra cũng khởi tố Hoàng Thị Hồng Minh (SN 1985, trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; hộ kinh doanh) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn".

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh cũng đã khởi tố 2 vụ án, 3 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với một số vụ án liên quan đến thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.