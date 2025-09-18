Giả mạo các cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt để lừa đảo

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) cho biết có nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng tên và hình ảnh của các "sân chơi" giáo dục như: "Trạng nguyên tiếng Việt", "Trạng nguyên toàn tài" và "Toán học Việt Nam"… để lừa đảo.

Theo báo cáo từ Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng tên và hình ảnh của các sân chơi giáo dục uy tín của Công ty như: "Trạng Nguyên Tiếng Việt", "Trạng Nguyên Toàn Tài" và "Toán Học Việt Nam"... để tạo ra các trang Facebook, fanpage giả mạo.

Mục tiêu của chúng là hướng dẫn người dùng tham gia các nhóm Telegram để thực hiện nhiệm vụ, với lời hứa hẹn hưởng hoa hồng. Thậm chí, chúng thu phí tham gia và lấy thông tin cá nhân của học sinh để chiếm đoạt tài sản.

Công ty Trạng Nguyên cho biết họ đã ghi nhận nhiều trường hợp phụ huynh bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm là các trang giả mạo này còn báo cáo vi phạm, khiến trang Facebook chính thức của "Trạng Nguyên Tiếng Việt" bị khóa, làm gián đoạn hoạt động truyền thông và gây khó khăn trong việc cung cấp thông tin chính thống đến cộng đồng.

Người dân cần cảnh giác với thông tin giả mạo trên mạng.

VAFC khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi này.

Người dân chỉ tin tưởng vào các kênh thông tin chính thức, đối với các sân chơi trực tuyến của Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng Nguyên Toàn Tài và Toán Học Việt Nam chỉ diễn ra trên các website chính thức.

Cần xác minh thông tin qua các kênh truyền thông chính thức: Trạng Nguyên có các kênh Facebook và Hotline chính thức. Người dùng nên kiểm tra danh sách các trang chính thức được Trạng Nguyên công bố trong công văn và không tương tác với các trang có dấu hiệu giả mạo;

Tuyệt đối không tham gia các hoạt động đáng ngờ, cảnh giác với các lời mời tham gia nhóm làm nhiệm vụ để nhận hoa hồng, đặc biệt khi yêu cầu nạp tiền, đặc biệt với các nhóm trên Telegram. Đây là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo;

Đồng thời, khi phát hiện các trang, nhóm có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

VAFC đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng mạo danh, tăng cường truyền thông để ngăn chặn, hạn chế nguy cơ lừa đảo trong tương lai.