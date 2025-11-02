Gia thế bạn trai người Pháp của Thảo Nhi Lê

Ngày 1/11, Thảo Nhi Lê ngầm xác nhận mối quan hệ yêu đương khi đăng lại story chúc mừng sinh nhật của tài khoản Romain Leclef. "Happy birthday my love" (Chúc mừng sinh nhật em yêu), bạn trai á hậu viết trên Instagram Story, đính kèm bức ảnh tình tứ của cặp đôi trên bãi biển. Ảnh: romain_leclef/Instagram.

Romain Leclef, quốc tịch Pháp, sinh sống tại TP.HCM từ khoảng 2014. Anh là người kế nhiệm đời thứ 7 của gia đình có truyền thống 200 năm sản xuất nước hoa tại Pháp. Romain bắt đầu giữ chức Tổng giám đốc một công ty chuyên cung cấp giải pháp đóng gói dược mỹ phẩm tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2017. Ảnh: romain_leclef/Instagram.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức ra mắt thương hiệu nước hoa Nïmaï, lấy cảm hứng từ nghệ thuật nước hoa của Pháp. Trước đó, Á hậu Thảo Nhi Lê cùng bạn trai từng mang sản phẩm lên chương trình Shark Tank để gọi vốn đầu tư 100.000 USD . Song, dự án không nhận được cái gật đầu từ dàn "cá mập". Ảnh: Thảo Nhi Lê/Facebook.

Romain Leclef tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne vào năm 2010 và lấy bằng thạc sĩ tại Trường Thương mại Paris hay HEC Paris năm 2013. Đây là một trong số những ngôi trường đào tạo kinh doanh, kinh tế danh giá bậc nhất tại Pháp. Ảnh: FBNV.

Trên mạng xã hội, Romain Leclef tương đối kín tiếng. Instagram cá nhân có 1.400 lượt theo dõi và 778 bài viết, trong đó, nội dung chủ yếu là hình ảnh phong cảnh, kiến trúc tại những nơi mà anh từng đi qua. Ảnh: FBNV.

Thảo Nhi Lê từng tung "hint" hẹn hò hồi 6/9 khi đăng tải bài viết với dòng trạng thái: "Europe trip through his eyes" (tạm dịch: Chuyến du lịch châu Âu qua đôi mắt của anh). Bên dưới là loạt ảnh so sánh góc nhìn của cả hai. Bức ảnh đầu tiên chụp tại một con đường ở Côte d'Azur (Pháp). Romain Leclef cũng đổi ảnh đại diện góc chụp tương tự ngay sau đó. Ảnh: romain_leclef, thaonhile/Instagram.

