Giá vàng ở mức cao, mua ôtô gầm cao nào khi sở hữu 5 lượng vàng?

Tài sản 5 lượng vàng tương đương khoảng 660 triệu đồng, cho phép khách hàng tiếp cận nhiều lựa chọn ôtô phổ thông tại Việt Nam, từ xe xăng đến ôtô điện.

Sáng ngày 11/9, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 132,3 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nếu sở hữu 5 lượng vàng, khách Việt đang có trong tay khoảng 660 triệu đồng, cho phép lựa chọn khá nhiều mẫu xe gầm cao phục vụ gia đình.

Trong bài viết này, Tri Thức - Znews gợi ý một số ôtô gầm cao trong khoảng giá 660 triệu đồng, hay tương đương 5 lượng vàng miếng.

Kia Sonet bản Premium - 624 triệu đồng

Trong phân khúc SUV cỡ A tại Việt Nam, Kia Sonet đang là mẫu xe có giá bán cao hàng đầu. Ở thời điểm hiện tại, Kia Sonet có tổng cộng 4 phiên bản, giá bán dao động 499-624 triệu đồng.

Kia Sonet sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.120 x 1.790 x 1.642 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm. Mâm xe 16 inch là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu SUV cỡ A, riêng bản Premium cao cấp nhất sử dụng phanh đĩa cho 4 bánh.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên Kia Sonet Premium sử dụng bóng LED, bao gồm đèn định vị ban ngày tạo hình Star-map đặc trưng. Phiên bản này lắp sẵn baga mui, trang bị cửa sổ trời.

Khoang lái của Kia Sonet Premium có đồng hồ LCD kích thước 4,2 inch sau vô lăng, đặt liền khối với màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa cũng có mặt trên Kia Sonet Premium.

Kia Sonet được trang bị động cơ Smartstream dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Mẫu SUV cỡ A sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, phiên bản Premium có cảm biến áp suất lốp, kiểm soát hành trình, hỗ trợ giới hạn tốc độ.

Toyota Yaris Cross - 650 triệu đồng

Trong nhóm SUV chạy xăng cỡ B, Toyota Yaris Cross đang là cái tên bán chạy nhất, doanh số đạt 6.679 xe sau 7 tháng đầu năm.

Mẫu SUV cỡ B của Toyota có 2 phiên bản nhập khẩu Indonesia, giá bán lần lượt 650 triệu đồng và 765 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Toyota Yaris Cross tương ứng là 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm.

Toyota Yaris Cross được trang bị hệ thống chiếu sáng full LED. Mâm xe đường kính 18 inch, trang bị phanh đĩa trước và sau.

Khoang lái Toyota Yaris Cross bản xăng trang bị đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, cùng với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10 inch trên táp-lô. Toàn bộ ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau có thể gập 60:40.

Ở phiên bản xăng, Toyota Yaris Cross sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước thông qua hộp số tự động vô cấp kép D-CVT.

Cả 2 phiên bản Toyota Yaris Cross tại Việt Nam được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao Toyota Safety Sense.

Mitsubishi Xpander AT Premium - 658 triệu đồng

Tại Việt Nam, phân khúc MPV cỡ nhỏ vẫn đang chứng kiến sự áp đảo của Mitsubishi Xpander. Tính đến hết tháng 7, đại diện thương hiệu Mitsubishi ghi nhận doanh số 9.740 xe, tương đương trung bình hơn 1.391 xe/tháng.

Mitsubishi Xpander hiện có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán dao động từ 560 triệu đến 698 triệu đồng. Trong số này, Mitsubishi Xpander phiên bản AT Premium có giá 658 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Mitsubishi Xpander lần lượt 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm. Phiên bản AT Premium sử dụng mâm hợp kim 17 inch, phanh đĩa phía trước, phanh sau dạng tang trống.

Mitsubishi Xpander AT Premium trang bị đèn định vị ban ngày dạng LED, đèn chiếu sáng dạng LED projector với tính năng bật tắt tự động.

Khoang lái của Xpander AT Premium trang bị màn hình cảm ứng 9 inch, điều hòa nhiệt độ chỉnh kỹ thuật số, phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold. Ghế ngồi bọc da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt.

Dưới nắp ca-pô, Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ MIVEC dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được nhiều nhóm khách hàng lựa chọn. Bên cạnh mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải, không ít khách Việt chọn Xpander để phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình.

VinFast VF 6 Eco - 689 triệu đồng

Giá niêm yết VinFast VF 6 bản Eco ở mức 689 triệu đồng, tức cao hơn so với tiêu chí ban đầu. Tuy nhiên, hãng xe điện Việt đang áp dụng ưu đãi 4% giá bán, giúp VinFast VF 6 bản Eco giảm về còn 661 triệu đồng.

Do là một mẫu ôtô điện, VinFast VF 6 Eco còn được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ. Chi phí sở hữu mẫu SUV điện cỡ B vì thế khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

VinFast VF 6 có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.241 x 1.834 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm. Phiên bản Eco dùng mâm kích thước 17 inch.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của VinFast VF 6 sử dụng bóng công nghệ LED. Tuy nhiên ở bản Eco, xe không có tính năng tự động mở đèn hay điều chỉnh pha/cos tự động.

Bên trong khoang lái, VF 6 bản Eco không có HUD, vẫn được trang bị màn hình trung tâm kích thước 12,9 inch. Bộ ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng, không có lọc bụi mịn.

Về tính năng trợ lái, VinFast VF 6 bản Eco chỉ có giám sát hành trình tiêu chuẩn, không có phanh tự động khẩn cấp trước/sau, camera 360 độ hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Một trong những lợi thế của VinFast VF 6 nói riêng và ôtô điện nói chung nằm ở chi phí sử dụng, thường thấp hơn so với ôtô xăng. VF 6 cũng như tất cả ôtô điện VinFast còn đang được sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027.

Tính đến hết tháng 7, VinFast VF 6 bán được 10.454 xe tại Việt Nam. Thành tích bán hàng này giúp đại diện thương hiệu VinFast đang là cái tên dẫn đầu doanh số toàn phân khúc SUV cỡ B/B+.