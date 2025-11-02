Gia vị rẻ tiền trong bếp giúp ngừa ung thư, tăng miễn dịch

Là gia vị quen thuộc trong ẩm thực, bột tỏi không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn là "trợ thủ" đắc lực cho sức khỏe.

Bột tỏi là gia vị phổ biến mang lại vị đậm đà cho nhiều món ăn. Ảnh: Real Simple.

Không chỉ là phụ gia mang lại hương vị đậm đà cho nhiều món ăn như pizza, gà nướng, bột tỏi còn mang lại lại một số lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Bột tỏi, được làm từ tép tỏi khô và xay nhuyễn, chứa đầy đủ các khoáng chất thiết yếu như sắt, kali, phốt pho và canxi. Tất cả đều có tác dụng tích cực đến sức khỏe xương và phối hợp nhịp nhàng để giúp chúng ta khỏe mạnh.

Chia sẻ với The Independent, chuyên gia dinh dưỡng Kate Patton tại Cleveland Clinic cho biết phốt pho và canxi phối hợp với nhau để hỗ trợ các chức năng quan trọng của cơ thể, chẳng hạn tạo xương chắc khỏe, duy trì chức năng cơ và giữ cho dây thần kinh khỏe mạnh.

Bột tỏi cũng chứa selen - khoáng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp và sinh sản, đồng thời có thể giúp ích cho những người bị hen suyễn mạn tính. Selen chứa các protein giúp điều hòa hormone tuyến giáp.

Nó cũng cung cấp khả năng bảo vệ chống lại stress oxy hóa, khi cơ thể không có đủ chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là những chất có trong thực phẩm có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào và DNA. Thậm chí còn có một số nghiên cứu cho thấy selen có thể bảo vệ chống lại ung thư.

Chuyên gia dinh dưỡng Kayla Kopp chia sẻ: "Lượng selen thấp hơn có liên quan đến việc tăng chẩn đoán ung thư. Selen được biết là có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư, vì nó giúp sửa chữa tổn thương DNA xảy ra trong cơ thể chúng ta".

Giống tỏi tươi, bột tỏi vẫn chứa các vitamin, bao gồm vitamin B6 và vitamin C. Vitamin B6 rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và duy trì sự cân bằng của hệ thần kinh. Cả vitamin B6 và vitamin C đều giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Tuy nhiên, bột tỏi chỉ chứa một phần nhỏ lượng vitamin có trong tỏi thông thường.

Mặc dù bột tỏi có thể không giữ lại được tất cả lợi ích của tỏi tươi và có một lượng natri nhỏ, nó lại rẻ hơn, có thời hạn sử dụng lâu hơn - lên đến 4 năm - và được bán quanh năm.

Ngoài ra, bột tỏi còn chứa hợp chất hóa học được gọi là allicin. Đây là chất lỏng màu vàng nhạt có tác dụng chống oxy hóa, đã cho thấy "tiềm năng thú vị" trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Một số nghiên cứu chỉ ra allicin có thể giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu. Allicin cũng là nguồn gốc tạo nên mùi hương quen thuộc và đặc trưng của tỏi.

"Tỏi có mùi hăng đặc trưng nhờ hợp chất lưu huỳnh hữu cơ gọi là allicin", chuyên gia dinh dưỡng Laura Jeffers chia sẻ với Cleveland Clinic. "Hợp chất này cũng giúp tỏi trở thành thực phẩm bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống hàng ngày".