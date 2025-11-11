Giả vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu

Giả vờ vào tiệm hỏi mua vàng, một phụ nữ quê Đồng Tháp lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, lén lấy sợi dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào áo khoác.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1977, ngụ ấp An Lợi, xã Lai Vung) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào chiều 5/11, Công an xã An Châu nhận được tin báo từ chủ tiệm vàng ở ấp Hòa Long 4 về việc bắt quả tang một phụ nữ có hành vi trộm vàng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hoàng khai nhận, khoảng 12h55 cùng ngày, Hoàng lái xe máy đến tiệm vàng N.N.T trên đường Nguyễn Văn Cừ (ấp Hòa Long 4, xã An Châu) để hỏi mua vàng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Khi nhân viên tiệm đưa ra nhiều mẫu vàng cho xem, Hoàng liên tục yêu cầu lấy thêm để lợi dụng sơ hở, lén lấy trộm một sợi dây chuyền vàng xoắn vuông loại 18K, trọng lượng 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, rồi giấu vào túi áo khoác.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 5/2025, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã xử lý M.T.Y.N. (sinh năm 1993, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, sáng 7/5, N. chạy xe máy đến tiệm vàng Vĩnh Trinh do bà H. (trú thôn Cây Sanh, xã Tam Dân) làm chủ để giao dịch. Khi được chủ tiệm đưa cho xem một lắc vàng 610 (2,8 chỉ) và một nhẫn vàng 610 (7,3 phân), lợi dụng lúc bà H. bận tiếp khách khác, N. đã nhanh tay lấy số vàng này rồi rời khỏi cửa hàng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 26 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tam Dân nhanh chóng đến hiện trường, thu thập thông tin, xác minh và triển khai truy tìm đối tượng. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng chức năng đã xác định M.T.Y.N. là người gây án và đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.