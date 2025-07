Giải chạy bộ hoàng hôn The Vibe diễn ra tại Hoiana Resort & Golf

Sau khi tạo tiếng vang tại Malaysia, Thái Lan và Singapore, giải chạy bộ The Vibe sẽ diễn ra tại Việt Nam, đồng tổ chức bởi Pulse Active và Hoiana Resort & Golf.

Sự kiện hứa hẹn khuấy động mùa hè với trải nghiệm độc đáo dành cho cộng đồng yêu thể thao, âm nhạc và lễ hội. Khác với giải marathon truyền thống, The Vibe mang tinh thần kết nối và trải nghiệm dành cho vận động viên. Giải có hai lựa chọn cự ly gồm 21 km hoặc 7 km, với đường chạy tại Hoiana Resort & Golf. Cung đường chạy nằm giữa khung cảnh cây xanh, sân golf ven biển, phong cảnh hữu tình của Hội An và hoàng hôn thơ mộng trên biển khi cán đích.

Lịch trình giải chạy bộ The Vibe

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 8-9/8 tại Hoiana Resort & Golf, Đà Nẵng. Vào thứ sáu (8/8), các vận động viên nhận bộ kit tham dự tại khu nghỉ dưỡng. Cùng ngày, bữa tối kết nối tại The Loft - nhà hàng rooftop với tầm nhìn ra Cù Lao Chàm , sẽ bắt đầu từ 18h với giá vé 650.000 đồng/khách.

The Vibe - giải chạy bộ hoàng hôn, kết hợp âm nhạc, lễ hội và tiệc tùng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Sáng thứ bảy (9/8), các hoạt động kết nối diễn ra từ 6h đến 8h. Sau đó, đường chạy chính thức bắt đầu lúc 15h30, dự kiến vận động viên cán đích trên bãi biển khoảng 18h - ngay thời điểm mặt trời lặn. Tiếp nối không khí sôi động là bữa tiệc after-party từ 19h tại NOX Beach Club - nơi người tham dự có thể cháy hết mình với âm nhạc từ các DJ, tiệc hồ bơi, game giao lưu và thưởng thức ẩm thực, cocktail bên bờ biển.

Vận động viên có thể cháy hết mình trong đại tiệc DJ, hồ bơi, thưởng thức ẩm thực và cocktail bên bờ biển.

Ưu đãi lưu trú độc quyền từ Hoiana Resort & Golf

Đồng hành cùng sự kiện, Hoiana Resort & Golf giới thiệu gói lưu trú ưu đãi dành riêng cho runner tham dự The Vibe, với mức giá từ 2,6 triệu đồng/đêm cho 2 khách tại New World Hoiana Beach Resort hoặc New World Hoiana Hotel.

Gói phòng ưu đãi từ Hoiana dành riêng cho runner của The Vibe.

Thời gian đặt phòng áp dụng từ nay đến ngày 9/8, cho kỳ nghỉ từ 6/8 đến 12/8. Gói phòng bao gồm buffet sáng thịnh soạn dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi, voucher ẩm thực trị giá 440.000 đồng sử dụng tại bữa tiệc NOX Beach Club vào đêm 9/8, cùng chính sách miễn phí hủy phòng trước 3 ngày.

Hoiana Resort & Golf - khu nghỉ dưỡng phức hợp ven biển hàng đầu Việt Nam.

Độc giả có thể đăng ký tham dự để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm một trong những sự kiện chạy bộ độc đáo và hấp dẫn nhất trong năm. The Vibe không chỉ là đường chạy mà còn là hành trình sống động với âm nhạc, tiệc tùng và kết nối - nơi những người yêu thể thao cùng nhau tạo nên khoảnh khắc khó quên. Runner có cơ hội trở thành một phần của trải nghiệm đặc biệt này trong lần đầu tiên The Vibe đến Việt Nam.