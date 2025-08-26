Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị lừa sang Việt Nam làm việc nhẹ lương cao

Phòng CSHS Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Luo Shenghua, Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc, Lê Văn Kiểu về tội "Giữ người trái pháp luật".

Trước đó, ngày 19/8, Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật. Xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Lái Thiêu và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Tới 18h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Lái Thiêu và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ, bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Luo Shenghua (tên gọi khác Nam, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu Cơ quan Công an xác định các nạn nhân tại Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm, qua mạng xã hội, họ được một tài khoản hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao. Họ chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng sẽ chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi.

Tin tưởng, các nạn nhân đồng ý và nhập cảnh Việt Nam vào ngày 14/8 qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và bị đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao, sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View. Tại đây, Luo Shenghua (tên gọi khác Nam, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu Won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Một đối tượng người Việt Nam giúp sức cho đối tượng cầm đầu.

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê các đối tượng Vòng Quang Tuấn (SN 1984, quê Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, quê Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, quê Cà Mau) đến căn hộ để trực tiếp giám sát. Các đối tượng này được hứa trả công từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định: đối tượng chủ mưu Luo Shenghua trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát. Vòng Quang Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ. Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu biết rõ hành vi sai trái, nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép với phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào công việc "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, nhằm tránh rơi vào bẫy tội phạm.