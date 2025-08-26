Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị nhóm lừa đảo giam lỏng đòi 4,5 triệu Won

Ba người mang quốc tịch Hàn Quốc tìm việc làm trên mạng xã hội và được đưa sang Việt Nam, nhưng khi tới nơi đã bị giam lỏng. Công an xác định, kẻ cầm đầu là đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Ngày 26/8, Công an TPHCM cho biết đã giải cứu thành công 3 người nước ngoài bị nhóm đối tượng giam lỏng. Các đối tượng liên quan đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lái Thiêu phối hợp đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư kể trên và bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Luo Shenghua được xác định là kẻ cầm đầu.

Bước đầu công an xác định, Luo Shenghua (tên gọi khác là Nam, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu. Trước đó, các nạn nhân có nhu cầu tìm việc làm và họ được một tài khoản trên mạng xã hội hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao; chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng sẽ chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi.

Các nạn nhân đồng ý và nhập cảnh Việt Nam từ ngày 14/8/2025 qua sân bay Tân Sơn Nhất và bị đưa về khách sạn, sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View ở phường Lái Thiêu.

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu Won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê các đối tượng Vòng Quang Tuấn (SN 1984, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, ngụ Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, ngụ Cà Mau) đến căn hộ để trực tiếp giám sát. Các đối tượng này được hứa trả công từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người/ngày.

Luo Shenghua là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát; Vòng Quang Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ; Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm Luo Shenghua, Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc, Lê Văn Kiểu về tội “Giữ người trái pháp luật”. Đồng thời, truy xét, bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép với phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.