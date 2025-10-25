Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giải cứu cô gái bị 'công an rởm' khống chế, lừa phá két sắt lấy vàng

  • Thứ bảy, 25/10/2025 19:46 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Sau khi cuộc gọi của kẻ giả danh công an, cô gái 18 tuổi ở Hà Nội đập phá két sắt, lấy hơn 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng mang tới một khách sạn.

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội, cho biết Công an phường Phương Liệt phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP kịp thời giải cứu một cô gái bị kẻ danh công an khống chế, lừa phá két sắt lấy tài sản của gia đình.

Theo cơ quan chức năng, lúc 19h30 ngày 24/10, Công an phường Phương Liệt nhận tin trình báo của gia đình N. (18 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc N. rời khỏi nhà, két sắt bị đập phá, mất hơn 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng.

Đến 0h15 ngày 25/10, lực lượng công an phát hiện N. tại một khách sạn ở phường Hoàn Kiếm, trong tình trạng an toàn.

lua dao, lua lay tien, chiem doat tai san, lua pha ket, lua lay vang, lua tai san anh 1

Công an phường Phương Liệt bàn giao tài sản cho gia đình.

Làm việc với công an, N. khai nhận bị nhóm đối tượng tự xưng công an liên hệ qua Zalo, Zoom chat, Gmail, đe dọa liên quan đến đường dây ma túy, gửi “Lệnh bắt”, “Lệnh tạm giam” giả để khống chế, yêu cầu làm theo lời các đối tượng và hướng dẫn N. mua các công cụ phá két sắt lấy tài sản của gia đình mang theo.

Sau khi được công an giải thích, N. và gia đình nhận thức rõ thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng kịp thời giải cứu nạn nhân và thu hồi toàn bộ tài sản của gia đình.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, nhất là học sinh, sinh viên, cần cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của người tự xưng là cơ quan chức năng và báo ngay công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

