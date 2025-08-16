Giải cứu hai cô gái bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng Đà Nẵng giải cứu thành công hai cô gái bị "bắt cóc online", đòi tiền chuộc của gia đình.

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05) Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Cô gái 19 tuổi bị "bắt cóc online" được giải cứu. Ảnh: C.A.

Theo PA05, lúc 17h30 ngày 15/8, đơn vị tiếp nhận thông tin hỗ trợ xác minh vụ cô T.N. (19 tuổi, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) bị bắt cóc và có kẻ liên hệ với người nhà đòi 400 triệu đồng tiền chuộc. Lúc này, người thân không thể liên lạc được với N.

Phòng PA05 huy động lực lượng xác minh và nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”.

Trên cơ sở các thông tin xác minh, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm nạn nhân. Đến 21h10 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện T.N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Thời điểm này, N. đang chat video với một người tại Campuchia.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online”. Nạn nhân bị dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, lúc 20h ngày 14/8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo mình đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn, gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch. Sau đó, một người tự xưng công an gọi điện, yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng thì mới thả nạn nhân về.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc và giải cứu nữ sinh trên, đưa về nhà an toàn.