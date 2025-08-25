Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Giải cứu một nạn nhân bị bắt cóc online dọa đưa sang Campuchia

  • Thứ hai, 25/8/2025 13:44 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online".

Theo cơ quan Công an, tối 20/8, V.H.P. (SN 2007, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an cấp cao nói rằng thông tin cá nhân của P. đã bị bán trên mạng với giá 216 triệu đồng và yêu cầu P. phối hợp điều tra. Người này đe dọa nếu P. tiết lộ vụ án sẽ phải đi tù 5 đến 7 năm.

Sau đó, đối tượng lừa đảo gửi giấy báo trúng tuyển giả của một trường đại học quốc tế tại TP.HCM và thông báo đi du học ngắn hạn tại Trường Đại học University Coleege London (UCL) về cho gia đình P., yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng cho các đối tượng. Nếu gia đình không chuyển, P. sẽ được đưa sang Campuchia.

Cong an Phu Lam, University Coleege London, Ap Phuong Mai, Toi 20/8 anh 1

Cơ quan Công an làm việc với nạn nhân V.H.P.

Đến chiều 22/8, đối tượng yêu cầu P. không liên lạc với gia đình và bạn bè, tự cách ly tại nhiều vị trí thuộc xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai cách nhà 3 km.

Thấy thông tin bất thường liên quan đến con em mình, gia đình P. đã trình báo cơ quan Công an. Nhận định đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng, nên Công an xã Phú Lâm yêu cầu người nhà nạn nhân không chuyển tiền, đồng thời bố trí lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Ngày hôm sau, đối tượng yêu cầu và hướng dẫn P. bắt xe đến phường Tân Bình, TP.HCM để làm định danh tài khoản ngân hàng MBbank và chuyển 49 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng.

Công an xã Phú Lâm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM triển khai lực lượng, xác định hướng di chuyển của nạn nhân. Đến tối 23/8, cơ quan Công an đã xác định vị trí của P. tại một nhà nghỉ ở phường Tân Phú, TP.HCM và tiến hành đưa nạn nhân về với gia đình.

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn "bắt cóc online" nói riêng, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giai-cuu-mot-nan-nhan-bi-bat-coc-online-doa-dua-sang-campuchia-i779207/

Nguyễn Cảnh/Công an Nhân dân

Công an Phú Lâm University Coleege London Ấp Phương Mai Tối 20/8 Tp. Hồ Chí Minh Đồng Nai Công an Phú Lâm University Coleege London Ấp Phương Mai Tối 20/8

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý