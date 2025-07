Giải cứu nam sinh bị lừa 'bắt cóc' qua mạng xã hội

Công an phường Ba Đình (Hà Nội) vào cuộc xác minh, giải cứu một nam sinh liên quan đến thủ đoạn lừa đảo giả danh công an, nhằm chiếm đoạt tài sản, đẩy nạn nhân vào tình thế bị "bắt cóc ảo".

Khoảng 20h ngày 28/7, anh M. (trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) hoảng hốt tới trụ sở Công an phường sở tại trình báo: Anh nhận được cuộc gọi lạ thông báo con trai mình, cháu T. (SN 2007, sinh viên đại học năm thứ nhất) đang bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu gia đình phải chuyển gấp 250 triệu đồng để "chuộc người". Nội dung cuộc gọi khiến cả gia đình hoang mang cực độ.

Cuộc giải cứu ngay trong đêm tối

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình, cho biết xác định tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao, Ban Chỉ huy Công an phường Ba Đình đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội giải cứu cháu T.

"Chỉ sau gần 2 giờ điều tra, vào khoảng 22h, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu T. đang ở trong một khách sạn cách nhà khoảng 1 km - trong trạng thái căng thẳng, hoảng loạn nhưng may mắn chưa bị xâm hại về sức khỏe", Trung tá Trần Văn Cường cho biết thêm.

Tại cơ quan Công an, cháu T. kể lại: Chiều 26/7, em nhận được một cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là người của cơ quan điều tra. Người này yêu cầu T. tải ứng dụng “ZOOM WORKPLACE” để phục vụ điều tra vì cho rằng em liên quan đến một vụ án rửa tiền tại TP.HCM. Khi truy cập ứng dụng, T. thấy xuất hiện một người mặc trang phục Cảnh sát, yêu cầu hợp tác để "chứng minh vô tội".

Nam sinh bình tĩnh lại khi được cán bộ CAP Ba Đình tìm thấy tại khách sạn.

Sáng 27/7, đối tượng tiếp tục gọi điện đe dọa và yêu cầu T. ra khách sạn để "làm việc nội bộ", đồng thời cấm không được liên lạc với bất kỳ ai. Đặc biệt, chúng hướng dẫn T. soạn sẵn tin nhắn gửi cho bố mẹ với nội dung cầu cứu và yêu cầu chuyển gấp 250 triệu đồng vào tài khoản mà chúng chỉ định.

Quá sợ hãi và tin rằng mình đang bị "truy cứu trách nhiệm hình sự", T. đã làm theo mọi chỉ dẫn mà không hề biết mình đang là nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, có tổ chức.

Chỉ đến khi được cán bộ công an giải thích rõ về thủ đoạn mạo danh công an để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền, vốn là chiêu trò ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, cháu T. mới dần bình tĩnh trở lại.

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao đang có dấu hiệu gia tăng mạnh, nhắm vào nhóm đối tượng trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm sống, dễ hoảng loạn khi bị đe dọa pháp lý. Đặc biệt, việc các đối tượng giả mạo hình ảnh cán bộ công an trên các ứng dụng gọi video như ZOOM, Telegram… để tăng độ tin cậy, càng khiến nạn nhân dễ rơi vào bẫy.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Cơ quan Công an không làm việc, điều tra qua ứng dụng không rõ nguồn gốc; không yêu cầu công dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; càng không yêu cầu người dân cắt liên lạc với gia đình để "làm việc bí mật". Người dân khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ cần bình tĩnh, lập tức thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Thời điểm tại khách sạn, các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục gọi video call cho nam sinh.

Cũng nhờ tinh thần cảnh giác và sự phối hợp khẩn trương, kịp thời giữa các lực lượng, một vụ lừa đảo đã được ngăn chặn ngay trước khi hậu quả đáng tiếc xảy ra, giải cứu thành công một sinh viên trẻ thoát khỏi vòng kiềm tỏa tâm lý của tội phạm mạng.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội đề nghị mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.