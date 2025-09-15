Giải cứu nữ sinh Hà Nội khỏi bẫy bắt cóc online

Ngày 15/9/2025, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) đã giải cứu một nữ sinh 18 tuổi khỏi bẫy bắt cóc online.

Nữ sinh Đ. tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sáng 15/9, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo của gia đình em Đ. (18 tuổi, sinh viên đại học) về việc Đ. đi khỏi nhà từ chiều ngày 14/9.

Đến sáng 15/9, Đ. liên tục nhắn tin nhắn tin và gọi điện cho mẹ, thông báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được thả về. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã khẩn trương xác minh vụ việc và tổ chức tìm kiếm Đ.

Trong vòng 1 giờ, công an xã đã tìm được Đ. tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Hưng. Nữ sinh cho biết bị một đối tượng gọi điện xưng là cán bộ công an, thông báo cháu có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu Đ. đi đến một nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng, không được liên hệ với người nhà.

Sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của Đ. rồi nhắn tin cho gia đình, yêu cầu phải chuyển số tiền 150 triệu đồng mới cho về.

Sau khi giải cứu thành công, cán bộ công an xã đã tuyên truyền cho nữ sinh về thủ đoạn lừa đảo và động viên Đ. bình tĩnh, không được làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng là cơ quan công an. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu bắt cóc online, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu, đồng thời báo ngay cho công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.