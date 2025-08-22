Giải đua F1 có thể quay trở lại Malaysia?

Ý tưởng đưa giải đua F1 quay lại Malaysia đang gây tranh cãi khi nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng chi phí hàng chục triệu USD sẽ trở thành gánh nặng không cần thiết trong bối cảnh đất nước đối mặt nhiều ưu tiên xã hội cấp bách.

Ý tưởng đưa giải đua xe Công thức 1 (F1) quay trở lại trường đua Sepang (SIC) một lần nữa được nêu ra, song không phải ai cũng ủng hộ, đặc biệt trong bối cảnh chi phí tổ chức khổng lồ và áp lực kinh tế - xã hội mà Malaysia đang đối mặt. Theo tờ The Sun, nhiều ý kiến lo ngại rằng chi phí hàng chục triệu USD sẽ vượt quá lợi ích thực tế mà sự kiện này có thể mang lại.

Lần cuối các tay đua F1 còn đứng trên bục podium tại trường đua Sepang là vào năm 2017, khi đó Max Verstappen về ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Lewis Hamilton và Daniel Ricciardo.

Chuyên gia kinh tế Geoffrey Williams nhận định chính phủ không nên dùng ngân sách công để chi trả cho giải đấu. Ông cho biết: "Nếu F1 thực sự khả thi về mặt kinh tế và kinh doanh, toàn bộ chi phí phải do khu vực tư nhân gánh vác. Nếu khu vực tư nhân cũng thấy không khả thi, thì việc chính phủ bỏ tiền lại càng vô nghĩa".

Chuyên gia kinh tế này còn nhấn mạnh rằng chặng đường 19 năm tổ chức F1 tại Malaysia (1999–2017) nên được xem như một bài học kinh nghiệm hơn là mục tiêu theo đuổi. Ông khẳng định: "Giải đấu khi đó không bền vững và không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như được quảng bá. Nếu thực sự có lợi, F1 đã không bị dừng lại".

Malaysia là một trong những quốc gia châu Á hiếm hoi được quyền tổ chức một chặng đua Grand Prix đẳng cấp quốc tế, kéo dài từ năm 1999 đến năm 2017.

Một doanh nhân giấu tên cũng chia sẻ quan điểm tương tự, cho rằng chi phí tổ chức là không cần thiết và đi ngược lại ưu tiên quốc gia. Người này cho biết: "Chi tới 70 triệu USD (khoảng 295 triệu RM) cho một chặng F1 là quá lãng phí. Khi cộng thêm chi phí chuẩn bị và hạ tầng, con số có thể vượt 300 triệu RM chỉ cho một sự kiện".

Doanh nhân này nhấn mạnh rằng khoản tiền đó có thể được dùng hiệu quả hơn để hỗ trợ người dân khó khăn: "300 triệu RM có thể giúp 20.000 hộ gia đình với khoản hỗ trợ 15.000 RM mỗi hộ để mua căn nhà đầu tiên. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến ít nhất 100.000 người dân".

Mặc dù không còn tổ chức đua xe F1, trường đua Sepang vẫn là sân chơi quen thuộc của các tay đua MotoGP kể từ năm 1999, tuy nhiên phải hủy bỏ trong 2 năm 2020 và 2021 do đại dịch COVID-19.

Ông cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết phải trở lại với F1 sau quãng thời gian dài gắn bó. "Chúng ta đã đăng cai liên tục 19 năm – chẳng lẽ chưa đủ sao? Trong khi ngày càng nhiều quốc gia muốn đăng cai, phí tổ chức sẽ còn tăng. Chủ sở hữu F1 rất khôn ngoan về kinh doanh chứ không hề rộng lượng. Thay vì chạy đua vì danh tiếng, việc khôn ngoan hơn là dùng ngân sách để cải thiện đời sống cho người dân", ông này nói thêm.

Làn sóng tranh luận về khả năng đưa F1 trở lại bùng lên sau khi Giám đốc điều hành SIC, ông Azhan Shafriman Hanif, cho rằng việc Malaysia ngừng đăng cai F1 trước đây là một sai lầm. Một số nguồn tin thậm chí còn dự đoán giải đấu sẽ quay lại, khiến ông phải lên tiếng đính chính rằng điều này chưa xảy ra.

Từng là niềm tự hào khi mang vị thế Việt Nam lên bản đồ F1 thế giới, trường đua F1 tại Mỹ Đình (Hà Nội) lại chỉ được sử dụng để tổ chức các sự kiện thể thao - văn hóa tại địa phương.

Việt Nam từng lên kế hoạch tổ chức một chặng đua F1 tại Hà Nội, được gọi là "Vietnam Grand Prix" với nhà tài trợ chính là VinFast. Dự kiến, chặng đua này sẽ diễn ra lần đầu vào tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chặng đua đã bị hoãn lại và cuối cùng bị hủy bỏ. Hiện tại, giải đua danh giá nhất thế giới này vẫn đang được chào đón tại các quốc gia châu Á khác như Bahrain, Saudi Arabia, Singapore và Nhật Bản.