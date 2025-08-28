Giải mã sức hút của phim tiên hiệp ‘Hiến Ngư’

Mô-típ xuyên không kiểu mới và sức hút của cặp đôi “tân binh” trong dòng phim tiên hiệp là hai trong số các yếu tố làm nên sức hút của Hiến Ngư.

Bắt đầu chiếu trên FPT Play từ ngày 23/8, Hiến Ngư nhanh chóng vươn lên top 2 trong loạt phim được xem nhiều nhất nền tảng, chỉ xếp sau Định Phong Ba. Tại quê hương, bộ phim này cũng ghi nhận được 8.000 điểm nhiệt Youku chỉ sau 2 ngày phát sóng. So với dự đoán ban đầu, thành tích này ngoài mong đợi và có thể đến từ 2 yếu tố dưới đây.

Triết lý “cá muối” và mô-típ xuyên không kiểu mới

Chuyện phim bắt đầu khi nữ chính Liêu Đình Nhạn (Vương Ảnh Lộ thủ vai) bất ngờ xuyên không về thời cổ đại. Trong thân phận của Liêu Đình Nhạn, cô cùng 99 đồng đạo phái tu tiên Thanh Cốc Thiên đi nghênh đón lão tổ Tư Mã Tiêu (Trần Phi Vũ thủ vai) tái xuất sau 500 năm phong ấn.

Tư Mã Tiêu đã suýt lấy mạng Liêu Đình Nhạn ngay lần gặp đầu tiên vì phát hiện ra thân phận sát thủ ma giới của cô. Bằng sự vô tư và bản năng "an phận thủ thường", Liêu Đình Nhạn dần có được sự tin tưởng của lão tổ. Cô trở nên kiên cường, sẵn sàng đồng hành cùng Tư Mã Tiêu vượt mọi sóng gió.

Kịch bản Hiến Ngư được chuyển thể từ tiểu thuyết Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ của tác giả Phù Hoa.

Từ những tập mở màn, nét tính cách hài hước của Liêu Đình Nhạn và những tương tác “vô tri” với Tư Mã Tiêu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Xuyên không vốn không phải mô-típ mới trong phim cổ trang Hoa ngữ, có thể đến như Thương Lan Quyết, Vĩnh Dạ Tinh Hà và gần nhất là Thư Quyển Nhất Mộng. Tuy nhiên, sự mới lạ của Hiến Ngư lại nằm ở triết lý “cá muối” và sự hòa trộn các yếu tố hiện đại trong thể loại tiên hiệp.

Giữa hàng loạt phim đề cao những thiên tài chống đỡ tam giới, Hiến Ngư trở thành một món ăn lạ. Nhân vật trung tâm là một cô gái “3 không”: Không tiềm năng, không tham vọng, không tranh đấu. Liêu Đình Nhạn bình thường đến mức có thể là bất kỳ ai ngoài đời thực.

Chính lý tưởng sống chậm kiểu “cá muối” này lại chinh phục được một đại ác ma đã quá quen với một thế giới tu tiên đầy rẫy quyền lực và mưu đồ.

Sự xuất hiện của Liêu Đình Nhạn không chỉ tạo nên sự tương phản với các phim cùng thể loại mà còn mang đến sự đồng cảm cho lớp khán giả cảm thấy mệt mỏi với áp lực cạnh tranh.

Sức hút của “tân binh” phim tiên hiệp

Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, Hiến Ngư còn được đánh giá cao nhờ cặp đôi chính - 2 “tân binh” đối với thể loại tiên hiệp. Với thành công hiện tại, bộ phim được kỳ vọng mang đến sự chuyển mình cho cả Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ.

Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn danh tiếng Trương Khải Ca. Dù mang danh là “thái tử Cbiz”, nam diễn viên không dựa vào danh tiếng của cha mà cố gắng chứng minh bằng thực lực trong nhiều tác phẩm đa dạng. Danh tiếng của Trần Phi Vũ đạt đến đỉnh điểm vào năm 2021 rồi chững lại một thời gian vì ồn ào tình ái.

Nữ chính Liêu Đình Nhạn do diễn viên Vương Ảnh Lộ thủ vai, là hình mẫu nhân vật tầm thường nhưng lại chinh phục được lão tổ ma đầu Tư Mã Tiêu.

Trong vai Tư Mã Tiêu, Trần Phi Vũ mang đến một nhân vật không chỉ đẹp mà còn biến hóa đa dạng. Diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 2000 được đánh giá có chiều sâu, khắc họa được những nét tính cách vừa bí hiểm, u uất, vừa nghịch ngợm, cứng đầu của nhân vật này.

Vương Ảnh Lộ cũng là một điểm sáng của phim. Hiến Ngư là phim cổ trang đầu tiên của Vương Ảnh Lộ sau khi cô nổi lên nhờ vai nữ chính Phùng Bảo Bảo trong Dị Nhân Chi Hạ. Khi đoàn phim công bố dàn cast, Vương Ảnh Lộ từng khiến không ít khán giả lo ngại vì ngoại hình gầy gò kém sắc.

Thế nhưng khi phim công chiếu, Liêu Đình Nhạn mà cô thể hiện lại được khen “như xé sách bước ra”. Với sự dễ thương, ngọt ngào pha chút bàng quan hờ hững, sự yêu thích của khán giả dành cho nhân vật này thậm chí còn nhỉnh hơn cả Tư Mã Tiêu.