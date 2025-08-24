Giải pháp của Toyota với pin xe điện cũ

Pin xe điện cũ được Toyota sử dụng làm bộ lưu điện cho nhà máy Mazda ở Nhật Bản.

Theo InsideEVs, quy trình xử lý pin cao áp trên xe hybrid, ôtô điện sau thời gian dài sử dụng chưa từng là nhiệm vụ dễ dàng. Nếu một chiếc xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn nhưng pin vẫn còn tốt, gói pin có thể được sử dụng trong nhiều năm tiếp theo mà không cần mang đến cơ sở tái chế hay vứt ra bãi rác.

Một trong những cách xử lý pin xe điện cũ là tái sử dụng làm bộ lưu trữ năng lượng. Theo InsideEVs, đây chính là giải pháp mà Toyota đang triển khai ở Nhật Bản, nơi hệ thống Sweep Energy Storage System của hãng được lắp đặt tại nhà máy ôtô Mazda ở Hiroshima.

Hệ thống này sử dụng các gói pin xe điện cũ, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để xem xét độ ổn định của chu kỳ sạc-xả có đủ để cung cấp điện cho toàn bộ hoặc một phần nhà máy Mazda hay không.

Tuy nhiên trong tương lai, các pin mô-đun sẽ hoạt động như bộ chuyển tiếp giữa nhà máy năng lượng mặt trời với dây chuyền lắp ráp tại cơ sở sản xuất của Mazda, tương tự cách hoạt động của bộ lưu điện gia đình.

Điểm khác biệt lớn nhất là Toyota đã tìm ra cách tích hợp bộ biến tần gốc của xe, nhờ đó loại bỏ nhu cầu sử dụng một thiết bị riêng biệt để quản lý toàn bộ gói pin. Hệ thống này cũng sử dụng các loại pin với dung lượng, thành phần hóa học và tình trạng khác nhau.

Hệ thống lưu điện Sweep Energy Storage System lần đầu được xây dựng vào năm 2022 với sự tham gia của Jera công ty phát điện lớn nhất Nhật Bản đồng thời là một trong những đơn vị mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới.

Bộ pin mô-đun của Jera có thể cung cấp công suất 485 kW và lưu trữ 1.260 kWh điện từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm lithium-ion, nickel-metal-hydride và chì-axit.

Để xử lý đa dạng tất cả kiểu loại pin với dung lượng khác nhau, thiết bị “sweep” độc quyền của Toyota có thể kiểm soát việc xả năng lượng của toàn bộ gói pin bằng cách bật/tắt dòng điện qua các pin nối tiếp chỉ trong vài micro giây. Nhờ đó, một số pin có thể được bỏ qua, trong khi những pin khác vẫn tiếp tục hoạt động, tùy thuộc nhu cầu tiêu thụ điện năng.