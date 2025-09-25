Giải pháp mua nhà cho người trẻ khi giá chạm mốc 100 triệu đồng/m2

Dù ở mức thu nhập 40-50 triệu đồng/tháng, nhiều người trẻ vẫn không dám mua nhà.

Chênh lệch lớn giữa thu nhập và giá bất động sản khiến người trẻ ngại mua nhà. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Gần đây, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết ngay cả những khách hàng trẻ có thu nhập 40-50 triệu đồng/tháng cũng không dám mua nhà nếu thiếu sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Số liệu cho thấy, từ năm 2014 đến nay, thu nhập bình quân tháng của người lao động chỉ tăng khoảng 6,4%/năm, từ 4,11 triệu đồng lên 8,3 triệu đồng. Trong khi đó, giá căn hộ tăng bình quân tới 11,7%/năm, từ 25 triệu đồng lên gần 76 triệu đồng/m2 - tức tăng gấp 3 lần so với tốc độ tăng thu nhập.

Lên kế hoạch tài chính sớm và có kỷ luật

Mua nhà không thể là quyết định bộc phát, mà cần chuẩn bị ít nhất 3-5 năm. Người trẻ nên xác định rõ thu nhập, khoản tiết kiệm hàng tháng, cũng như thời điểm dự kiến mua nhà. Khi có lộ trình cụ thể, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát dòng tiền, tránh được tình trạng "đuổi theo" giá bất động sản khi thị trường nóng sốt.

Một bí quyết nhỏ là hãy trích ra 20-30% thu nhập hàng tháng để đưa vào "quỹ an cư" riêng, không sử dụng vào chi tiêu khác.

Chọn phân khúc vừa túi tiền

Thay vì đặt mục tiêu quá cao với những căn hộ hạng sang tại trung tâm, người trẻ có thể bắt đầu từ những dự án có mức giá vừa phải ở các khu vực lân cận, nơi hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện.

Đây không chỉ là giải pháp vừa sức tài chính mà còn là cơ hội để tài sản tăng giá theo thời gian. Sau vài năm, bạn hoàn toàn có thể bán lại hoặc cho thuê, tích lũy thêm để nâng cấp lên căn nhà mơ ước.

Đầu tư tài chính song song với tiết kiệm

Thay vì chỉ gửi tiết kiệm thụ động, người trẻ có thể phân bổ một phần dòng tiền vào các kênh đầu tư an toàn như trái phiếu doanh nghiệp uy tín, chứng chỉ quỹ, hoặc các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Người trẻ nên có kế hoạch đầu tư và tiết kiệm từ sớm để rút ngắn thời gian mua nhà. Ảnh: Freepik.

Cách này vừa giúp tiền sinh lời tốt hơn, vừa rút ngắn thời gian tích lũy để đạt mục tiêu mua nhà. Điều quan trọng là bạn nên bắt đầu từ sớm, lựa chọn sản phẩm phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, và duy trì kỷ luật đầu tư lâu dài.

Chọn phương án vay thông minh và linh hoạt

Trong bối cảnh thu nhập khó theo kịp tốc độ tăng giá nhà, vay ngân hàng là lựa chọn tất yếu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn được gói vay phù hợp với khả năng tài chính.

HDBank hiện là ngân hàng tiên phong triển khai gói vay mua nhà lên tới 50 năm - dài nhất thị trường. Với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và cho vay tới 90% giá trị tài sản đảm bảo, gói vay này giúp giảm đáng kể áp lực trả nợ hàng tháng.

Gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn

Một công việc ổn định chưa chắc đã đủ để giúp bạn nhanh chóng sở hữu nhà. Nhiều bạn trẻ hiện nay chủ động tìm cách tăng thu nhập từ các kênh khác như đầu tư tài chính, cho thuê phòng trọ, kinh doanh online hay làm việc tự do ngoài giờ.

Việc đa dạng hóa nguồn thu không chỉ rút ngắn thời gian tích lũy mà còn tạo thêm "vùng đệm an toàn" khi gánh khoản vay mua nhà dài hạn.