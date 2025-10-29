Giải thưởng vật chất, tinh thần của á quân Olympia 2025

Sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, thí sinh Đoàn Thanh Tùng nhận bằng khen, thư chúc mừng cùng nhiều phần thưởng từ các đơn vị.

Đoàn Thanh Tùng tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Ảnh: Trần Hiền.

Sáng 29/10, Sở GD&ĐT Khánh Hòa tổ chức lễ vinh danh, biểu dương và khen thưởng em Đoàn Thanh Tùng - học sinh lớp 12 chuyên Sinh (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang), á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Thanh Tùng được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng phần thưởng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, em cũng nhận phần thưởng 10 triệu đồng từ lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, 50 triệu đồng từ Công ty TNHH Mặt Trời Khánh Hòa và 5 triệu đồng từ ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Trước đó, Thanh Tùng cũng nhận thư chúc mừng từ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn.

Trong thư, ông Toàn ghi nhận thành tích mà Tùng đã đạt được. Theo vị chủ tịch tỉnh, thành tích của em không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, bản lĩnh và đam mê tri thức, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Khánh Hòa.

"Em đã mang lại vinh dự và tự hào cho quê hương thông qua ý chí, nghị lực, tinh thần phóng khoáng, nề nếp học tập chăm chỉ, vượt lên mọi thử thách để khẳng định bản thân. Toàn thể thầy cô, bạn bè và người dân Khánh Hòa đều tự hào, trân trọng về thành công của em", vị chủ tịch tỉnh viết.

Theo ông Toàn, hành trình chinh phục Olympia khép lại bằng niềm vui và xúc động, đồng thời mở ra cho Tùng những cánh cửa mới trên con đường học tập và trưởng thành.

Ông Toàn hy vọng Thanh Tùng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hun đúc khát vọng, phát triển toàn diện tri thức và nhân cách, trở thành con người ưu tú, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước.

"Em là tấm gương sáng về nghị lực và hoài bão. Hãy giữ vững khát vọng, không ngừng học tập, sáng tạo và sẻ chia để viết tiếp những trang thành tích mới. Đường lên đỉnh Olympia năm nay chỉ là một cột mốc khởi đầu, tin rằng em Đoàn Thanh Tùng sẽ tiếp tục tỏa sáng, truyền nhiệt huyết học tập đến thế hệ trẻ Khánh Hòa và cả nước", vị chủ tịch tỉnh nhắn nhủ.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra lúc 8h30 ngày 26/10. Vượt qua hàng trăm đối thủ, bốn thí sinh chơi chung kết đều là học sinh lớp 12, gồm:

Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế)

Đoàn Thanh Tùng

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Nguyễn Nhựt Lam, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp.

Đoàn Thanh Tùng gây ấn tượng ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Trước khi MC đọc câu hỏi số 3, Tùng bất ngờ bấm chuông, đưa ra từ khóa là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Từ người có điểm số thấp nhất, Tùng vươn lên tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm.

Chung cuộc, Thanh Tùng đứng vị trí thứ hai với 210 điểm, Bảo Khánh trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia với 215 điểm.

Ngoài Olympia, Thanh Tùng cũng đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Nam sinh từng giành huy chương bạc môn Sinh học kỳ thi Olympic 30/4 dành cho học sinh giỏi phía nam (lớp 11), giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh (lớp 11), thủ khoa kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Khánh Hòa (lớp 12).