Giảm 32 kg, lột xác nhờ chạy bộ

Seo Yu Jin (sống tại Seoul, Hàn Quốc) cao 1,73 m, có vóc dáng mà nhiều cô gái ao ước. Vài năm trước, cô từng nặng đến 85-90 kg vì thói quen ăn đêm và tiêu thụ đồ ăn nhanh. Việc tăng cân mất kiểm soát khiến anh trai Seo sau thời gian đi du học về thậm chí không nhận ra em gái.