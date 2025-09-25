Giảm 32 kg, lột xác nhờ chạy bộ

|
Seo Yu Jin (sống tại Seoul, Hàn Quốc) cao 1,73 m, có vóc dáng mà nhiều cô gái ao ước. Vài năm trước, cô từng nặng đến 85-90 kg vì thói quen ăn đêm và tiêu thụ đồ ăn nhanh. Việc tăng cân mất kiểm soát khiến anh trai Seo sau thời gian đi du học về thậm chí không nhận ra em gái.
|
Cân nặng quá khổ khiến Seo phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe: nguy cơ tiểu đường, những cơn đau đầu dữ dội, nhiều lần đứt dây chằng chân và thường xuyên nhập viện. Mất tự tin về ngoại hình, sức khỏe ngày càng sa sút, cô quyết tâm thay đổi.
|
Trong hành trình giảm cân, chạy bộ chính là phương pháp then chốt. Seo Yu Jin xây dựng lộ trình khoa học gồm 5 phút đi bộ khởi động, tiếp theo là 1 phút 30 giây đi bộ nhanh, 2 phút chạy nhanh rồi 1 phút 30 giây đi bộ chậm. Toàn bộ chuỗi này được lặp lại 3 lượt mỗi buổi, giúp cơ thể vừa đốt mỡ vừa tăng sức bền. Nhờ chạy bộ thường xuyên, cô nhanh chóng lấy lại năng lượng và tinh thần tích cực.
|
Ngoài chạy bộ, Seo còn tập CrossFit với bài Tabata cường độ cao khoảng 40 phút kết hợp 20 phút giãn cơ, duy trì 4-5 buổi/tuần. Cô xen kẽ thêm các buổi tập tạ, đạp xe để cơ thể không bị nhàm chán và tăng hiệu quả đốt mỡ.
|
Về chế độ ăn uống, Seo Yu Jin không chọn cách nhịn ăn khắc nghiệt mà giảm khẩu phần xuống còn một nửa. Thực đơn của cô giàu protein từ ức gà, cá, trứng, đậu phụ, kết hợp rau củ. Buổi sáng thường là sữa chua kèm trái cây và granola; bữa phụ với cà chua bi hoặc trứng luộc.
|
Mỗi sáng, Seo uống nước ấm để đánh thức cơ thể rồi bổ sung thêm sinh tố xanh từ cải xoăn giúp thải độc và thúc đẩy trao đổi chất. Cứ 10 ngày, cô tự thưởng bằng một bữa ăn thoải mái hơn, miễn là không quá nhiều dầu mỡ hay nước sốt.
|
Ngoài ra, cô gái Hàn Quốc thường ghi chép lại cân nặng cũng như chụp lại hình ảnh cơ thể theo các mốc thời gian. Điều này giúp cô kiểm soát sự thay đổi của cơ thể và có thêm động lực để tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh.
|
Sau 5 tháng kiên trì, Seo Yu Jin giảm được 30 kg, từ 85 kg xuống còn 55 kg và hiện duy trì ở mức 53 kg. Thân hình thon gọn giúp cô tự tin diện váy vóc, thoát khỏi những bộ đồ thùng thình size 2XL. Không chỉ ngoại hình, sức khỏe của cô cũng cải thiện rõ rệt: hết đau đầu, ít bệnh vặt, tinh thần phấn chấn.
|
"Giảm cân không chỉ là chuyện đốt mỡ tăng cơ mà còn là cách để sống khỏe mạnh và tự tin hơn. Ngay cả khi chưa hoàn hảo, hãy phấn đấu từng chút một để có cơ thể và tinh thần khỏe mạnh", Seo chia sẻ.
|
Trên kênh Instagram cá nhân với hơn 263.000 người theo dõi, cô nàng thường xuyên chia sẻ các bài tập luyện cũng như chế độ ăn uống để truyền cảm hứng về quá trình giảm cân cho mọi người.
