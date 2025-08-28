Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khoẻ của GS Ngô Bảo Châu

PGS Nguyễn Lân Hiếu khẳng định GS Ngô Bảo Châu chỉ đang hồi phục chấn thương ở chân, ngoài ra sức khỏe ông hoàn toàn bình thường, trái ngược tin đồn mạng.

GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: Moet.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Giáo sư Ngô Bảo Châu bị tàn phế sau một chấn thương, khiến nhiều người lo lắng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 28/8, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khẳng định thông tin này không chính xác. Ông cho biết GS Ngô Bảo Châu chỉ bị chấn thương khi chơi thể thao và đã được các bác sĩ tại bệnh viện phẫu thuật thành công.

"Chân sau mổ cần hạn chế đứng, nên giáo sư được khuyến cáo sử dụng nạng hoặc xe lăn khi di chuyển. Tuy nhiên, hoàn toàn không có chuyện tàn phế. Ngoài phần chân đang trong quá trình hồi phục, sức khỏe GS Châu hoàn toàn bình thường", PGS Hiếu nói.

GS Ngô Bảo Châu là nhà toán học Việt Nam đầu tiên nhận Huy chương Fields năm 2010, thành tựu được coi như "giải Nobel Toán học". Ông gây tiếng vang toàn cầu khi chứng minh thành công Bổ đề cơ bản, một bài toán hóc búa mà giới toán học quốc tế tìm lời giải suốt hơn 30 năm.

GS Ngô Bảo Châu là giáo sư tại Đại học Chicago (Mỹ), một trong những trung tâm đào tạo toán học hàng đầu thế giới. Không chỉ nổi bật trong nghiên cứu, ông còn góp phần phát triển toán học trong nước khi sáng lập Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM), tạo cầu nối giữa cộng đồng khoa học quốc tế và Việt Nam.