Giám đốc câu kết với kế toán mua bán trái phép trăm tỷ tiền hóa đơn

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Xuân, Giám đốc và Nguyễn Thị Duyên, Kế toán Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HX Nework (xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và các Chi nhánh trực thuộc về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình hoạt động kinh doanh từ tháng 7/2022 đến năm 2024, Vũ Văn Xuân đã thành lập nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành để cung ứng, cho thuê lao động cho các khu công nghiệp.

Để kê khai khấu trừ thuế cho công ty, Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Duyên tại các tỉnh Quảng Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang. Tiến hành phong tỏa số tiền ký quỹ 2 tỷ đồng .

