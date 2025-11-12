'Giám đốc' công ty Ngân Collagen gây tranh cãi

Phát ngôn của Thảo Collagen trong livestream gần đây gây tranh cãi giữa lúc doanh nghiệp N-Collagen đang bị kiểm tra về quảng cáo và chất lượng sản phẩm.

Thảo Collagen và Ngân Collagen thường xuyên xuất hiện cùng nhau để giới thiệu sản phẩm công ty.

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo một số sản phẩm thực phẩm, trong đó có các sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng bá.

Tối cùng ngày, trong một phiên livestream bán hàng, Thảo Collagen - người được chính Ngân Collagen giới thiệu là giám đốc Công ty N-Collagen - bất ngờ lên tiếng về việc nhiều nơi đăng tin khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua, không nên sử dụng các sản phẩm như N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, hay kẹo táo thải mỡ bụng.

"Bên phía N-Collagen đã làm việc và kết thúc từ tháng 6 đến giờ nên không có chuyện gì đâu mọi người. Mình cũng không hiểu đó là báo thiệt hay báo giả, hay báo tự tạo nữa", cô nói trong livestream.

Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi. Đoạn video được cộng đồng mạng ghi lại, chia sẻ lại trên nhiều nền tảng và nhận về hàng trăm bình luận chỉ trích là "lì đòn", "cố chấp".

Trên kênh TikTok gần 26.000 người theo dõi, Thảo Collagen vẫn quay video, livestream quảng bá sản phẩm của công ty, đặc biệt là kem face nhân sâm xanh - vàng và kem body retinol.

Thảo Collagen từng tuyên bố mình đã dọn về sống chung với vợ chồng "phú bà Cần Thơ". Ảnh: @tho.ncollagen1.

Trước đó, Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) từng giới thiệu cô là giám đốc mới của công ty. "Các bạn nhìn đi, trước và sau khi dùng hàng của N-Collagen. Giờ thấy hiệu quả quá nên lên giám đốc luôn", Ngân Collagen nói.

Kể từ khi đảm nhận vai trò "giám đốc", Thảo Collagen xuất hiện dày đặc trong các video cùng "phú bà Cần Thơ". Tháng 6, cô gây chú ý khi quay clip bên trong căn biệt thự 500 tỷ đồng của Ngân Collagen và tuyên bố "đây là nhà của mình".

"Thảo có nhà ở Cần Thơ nha, nhưng cho thuê rồi. Giờ Thảo sống chung với vợ chồng chị Ngân nha", cô nói.

Đến tháng 7, Thảo tiếp tục đăng video đi chơi cùng vợ chồng Ngân Collagen, tiết lộ “đây là năm thứ hai Thảo đi du lịch cùng gia đình boss Ngân”.

Ngân Collagen thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau, chuyên phân phối các sản phẩm làm đẹp.

Trước đó, cuối tháng 5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi công văn đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, nổi bật là "kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-Collagen Chanh Plus".

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy hai sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cũng như giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Năm 2021, công ty của Ngân Collagen bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 35 triệu đồng vì các sản phẩm như "Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen", "Serum Skin Care", "Whitening Perfect Cell" có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm. Đến tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc khi sử dụng trà giảm cân N-Collagen để tránh rủi ro cho sức khỏe.

Sau những lùm xùm về chất lượng sản phẩm, "phú bà Cần Thơ" vẫn tiếp tục kinh doanh online, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống xa hoa trong biệt thự 500 tỷ đồng .