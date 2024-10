Giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố về hành vi đánh bạc

Ông Ngô Minh Quốc (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Quốc, địa chỉ tại TP Vị Thanh) bị cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang khởi tố (cho tại ngoại) về hành vi “Đánh bạc”.

Chiều 8/10, tại cuộc họp giao ban báo chí Quý III/2024, tỉnh Bạc Liêu, một số phóng viên đặt câu hỏi, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhiều dự án cơ sở hạ tầng có sự tham gia thầu xây dựng của Công ty Minh Quốc. Việc giám đốc công ty này bị khởi tố có ảnh hưởng đến quá trình thi công các dự án hay không?

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết hiện Công ty Minh Quốc có tham gia 2 gói thầu đều là nhà thầu phụ trong liên danh. “Cụ thể, công ty này đang thi công cống Nông trường đã thông dòng chảy, còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, chưa ảnh hưởng đến tiến độ. Còn gói thầu thi công bờ kè G4, G5 thuộc Dự án xây dựng kè Gành Hào do chưa giải phóng mặt bằng, nên chưa ảnh hưởng tiến độ. Đơn vị sẽ cho kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ của hai dự án này”, ông Đức thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, ông Lương Quý Thái, Phó Giám đốc Ban cho biết Công ty Minh Quốc có tham gia 2 gói thầu và cũng là nhà thầu phụ trong liên danh. “Gói thầu xây dựng Dự án đường Ninh Quới - Ngan Dừa, gói thầu này khối lượng đạt hơn 60%, phần cầu đã xong, phần đường đã đến phần quan trắc lún, tiến độ không ảnh hưởng. Gói thầu còn lại thi công xây dựng tuyến đường ĐT 979, hiện phần cầu đang làm phần nền hạ, phần đường đang đắp nền đường. Đến thời điểm này tiến độ vẫn đang thi công, không dừng”, ông Thái cho hay.

Cũng theo ông Lương Quý Thái, hàng tuần, hàng tháng đơn đều có rà soát tiến độ. “Trong quá trình thi công, nếu có những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ sẽ có những cách xử lý phù hợp, chẳng hạn như xem xét điều chuyển khối lượng cho các thành viên trong liên danh”, ông Thái nói.

Còn tại thị xã Giá Rai, ông Ngô Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, cho biết Công ty Minh Quốc có tham gia thầu xây dựng bờ kè với giá trị gói thầu khoảng 200 tỷ đồng , do UBND thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. “Tuy nhiên, khoảng một tuần nay, phía Công ty Minh Quốc đang tạm dừng thi công”, ông Tuấn thông tin thêm.

Các đối tượng đánh bạc bị Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang.

Trước đó, ngày 27/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Phòng CSCĐ triệt xóa sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu, tạm giữ gần 180 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Sòng bạc nằm tại Khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) là một trại nuôi gà nằm giữa cánh đồng nhưng bên trong là ổ bạc được tổ chức rất chuyên nghiệp. Lối ra vào là một đường độc đạo dài gần 1 km, vừa một môtô di chuyển và luôn có người cảnh giới.

Sau thời gian lên kế hoạch, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, lúc 14h ngày 27/9, trên 40 CBCS Phòng CSHS, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hậu Giang bất ngờ từ nhiều hướng ập vào căn nhà khiến các con bạc không kịp trở tay, nhiều đối tượng băng đồng bỏ chạy nhưng không thoát. Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 33 người, trong đó có nhiều phụ nữ cùng tang vật tại chiếu bạc trên 43 triệu đồng; 4 bộ xí ngầu; 6 lá bài tây cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc lắc tài xỉu.

Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh, cơ quan Công an thu giữ thêm 135 triệu đồng; 30 điện thoại di động; 10 môtô.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam trên 10 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”; khởi tố, cho tại ngoại 3 bị can, trong đó có ông Ngô Minh Quốc, Giám đốc Công ty Minh Quốc…