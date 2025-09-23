Giám đốc gian dối, lừa đảo, rửa tiền lãnh án

Lừa 6 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng, Võ Tiết Côn, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh, bị tuyên án chung thân.

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Tiết Côn (SN 1985) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp bị cáo Võ Tiết Côn chịu án chung thân.

Võ Tiết Côn là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất Minh Minh (Công ty Minh Minh). Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, không có khả năng cung cấp hàng hóa là găng tay y tế, không sở hữu nhà máy, không hợp tác với cá nhân, tổ chức nào sản xuất găng tay, Công ty Minh Minh cũng không được Cơ quan chức năng cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh găng tay Nitrile với nhãn hiệu MGLOVE, nhưng Võ Tiết Côn vẫn gian dối, quảng cáo để chào mời các đối tác.

Bị cáo Võ Tiết Côn đang trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Sau đó, Công ty Minh Minh ký kết các hợp đồng để bán một lượng lớn găng tay nhãn hiệu MGLOVE không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 86,7 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp gồm: Công ty AIPC GLOBAL INC, Công ty TNHH Sam Nguyễn, Công ty TNHH Công nghiệp Yeu Ta Petrochemical, Công ty Cổ phần Mais International Group, Công ty TNHH Beyond Trading Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại East Empire.

Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng, nhưng khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế, chuyển tiền đặt cọc, thì Côn không giao hàng cho khách. Bằng thủ đoạn nói trên, Võ Tiết Côn đã chiếm đoạt tiền ủa cac doanh nghiệp đối tác với số tiền hơn 86 tỷ đồng .

Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Côn đã dùng số tiền trên vào việc mua bán bất động sản. Cụ thể, Côn đã dùng số tiền của Công ty Mais và Công ty Beyond, để mua căn hộ số 03, tầng 4, tòa nhà FLC Star Tower, Quang Trung, quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội. Sau đó, Võ Tiết Côn đã bán căn hộ này, sử dụng hết số tiền vào mục đích cá nhân.

Côn còn dùng 6 tỷ đồng của đối tác để mua thửa đất số 559, tờ bản đồ số 14, phường Thạnh Lộc, quận 12 (cũ), TP.HCM và 19,6 tỷ đồng để mua 15 thửa đất tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ (diện tích 18 hecta). Côn khai nhận để dùng vào mục đích mở xưởng sản xuất găng tay y tế, nhưng không có tài liệu, chứng cứ xác định. Cáo trạng xác định hành vi của Côn đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".

Tại tòa, Côn thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng tỏ ra "ngây ngô" không rõ về hành vi rửa tiền. Côn khai sau khi khởi tố và trong quá trình điều tra, Côn mới lờ mờ hiểu ra hành vi rửa tiền. Trong quá trình xét hỏi, chủ tọa phiên tòa giải thích rằng, sau khi lừa khách hàng để chiếm đoạt tiền, bị cáo đem số tiền đó đi đầu tư, mua bán bất động sản và tiêu dùng cá nhân, đó chính là hành vi rửa tiền. Lúc này, Côn mới nhận thức rõ hành vi của mình.

Quá trình luận tội, đại diện VKS khẳng định Côn đã gian dối ngay từ đầu với mục địch lừa đảo. Đại diện VKS cho rằng, dù không hoạt động trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế hoặc hợp tác với đối tác, bị cáo đã quảng cáo rầm rộ để đưa 6 doanh nghiệp vào tròng, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Võ Tiết Côn phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 86 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho 6 bị hại.