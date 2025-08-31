Giám đốc Rolls-Royce thiết kế xe Trung Quốc thế nào?

Đây là sản phẩm đầu tay cựu giám đốc thiết kế Rolls-Royce tại thị trường Trung Quốc, với cấu hình khoang lái khá quen mắt.

Hãng xe Trung Quốc SAIC vừa chính thức mở đặt cọc cho mẫu sedan lai điện Roewe M7 DMH, với 3 phiên bản, giá từ 97.800 đến 114.800 NDT (khoảng 13.700- 16.000 USD ). Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên do Josef Kaban, cựu giám đốc thiết kế Rolls-Royce, chấp bút.

Được định vị là sedan cỡ trung-lớn, Roewe M7 DMH có kích thước 4.940 x 1.890 x 1.510 mm, trục cơ sở 2.820 mm, kích lượng không tải 1.670 kg và bán kính quay vòng 5.800 mm.

Ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu concept “Pearl”, nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo hình thác nước mạ chrome, cụm đèn pha tách rời và logo “ROEWE” phát sáng trong đêm. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 17-18 inch với lốp 225/50 hoặc 225/50.

Khoang cabin có bố cục đối xứng, vô-lăng vát đáy D-shape, màn hình lái 10,25 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, chạy chip Qualcomm Snapdragon 8155. Hệ thống trợ lý ảo sử dụng nền tảng AI Doubao của ByteDance, công ty chủ quản của TikTok. Thiết kế của mẫu xe này trông khá quen thuộc như các mẫu xe thuộc nhà Geely.

Khoang lái của Roewe M7 trông như Geely EX5 hay Volvo EX70. Ảnh: Roewe.

Ghế ngồi và vô-lăng đều tích hợp tính năng sưởi, hàng ghế sau có thêm đệm hông mềm. Dung tích khoang hành lý đạt 527 lít, kèm 28 hộc chứa đồ phân bổ khắp nội thất.

Roewe M7 DMH được trang bị công nghệ hybrid thế hệ 5 của SAIC, gồm động cơ 1.5L và motor điện ở cầu trước cho công suất 294 mã lực. Đi cùng khối động cơ là bộ pin LFP dung lượng 19,7 kWh và hộp số DHT.

Xe có phạm vi di chuyển tổng hợp CLTC lên tới 2.050 km và quãng đường thuần điện 160 km, dài nhất so với toàn bộ đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Trung Quốc. Một số cái tên cùng tầm giá với Roewe M7 là Geely Galaxy A7, Changan Nevo A05 hay BYD Seal 07 Dm-i.