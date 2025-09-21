Giám đốc tổ chức cho 2 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Theo tin từ Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này khởi tố giám đốc một doanh nghiệp về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, vào ngày 18/8, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Hồng An (TP Hải Phòng) tiến hành kiểm tra tại xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung (địa chỉ TDP Khánh Thịnh, phường Hồng An).

Qua kiểm tra, Công an phát hiện 2 công dân Bangladesh cư trú trái phép, quá thời hạn tạm trú từ tháng 10/2024 đến nay.

Vào cuộc xác minh, Công an xác định 2 người này đăng ký nhập cảnh để du lịch, nhưng họ đi lại tự do, tìm kiếm việc làm với mục đích ở lại Việt Nam lâu dài.

Hai người Bangladesh (khoanh đỏ) bị trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài.

Căn cứ kết quả xác minh và chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" xảy ra tại Công ty Sơn Dung và chuyển Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Công ty Sơn Dung, về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 18/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, tiến hành trục xuất 2 người Bangladesh nêu trên qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài.