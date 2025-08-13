Giám đốc truyền thông Mỹ bị lật tẩy cuộc sống sang chảnh

Từ họp online bên bungalow biển tới những chuyến du lịch đắt đỏ, Shannon Muldoon bị cáo buộc biển thủ hơn 270.000 USD của công ty để nuôi dưỡng cuộc sống xa hoa.

Giám đốc truyền thông Shannon Muldoon đã biển thủ Food52. Bức ảnh cô chụp tại Noma, một nhà hàng 3 sao Michelin ở Copenhagen. Ảnh: Instagram.

Shannon Muldoon (38 tuổi), giám đốc Studio 52 của Food52 - website chuyên về công thức nấu ăn và phong cách sống - bị cáo buộc biển thủ hơn 270.000 USD từ công ty để chi cho quần áo hàng hiệu, nhà hàng sang trọng và các kỳ nghỉ xa xỉ. Cô bị cho là đã lợi dụng thẻ tín dụng công ty để thanh toán các khoản chi cá nhân.

Theo The Cut, tháng 8/2024, Muldoon bị truy tố tội trộm cắp tài sản cấp độ 2 và nhận thỏa thuận chịu án 5 năm quản chế. Cô hoàn trả khoảng 15.000 USD nhưng vẫn có thể phải trả thêm gần 260.000 USD . Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Hồ sơ tòa án cho thấy từ năm 2021-2023, Muldoon đã chi hơn 125.000 USD tại cửa hàng thời trang xa xỉ Net-a-Porter, hơn 17.000 USD cho vé máy bay và nhiều khoản khác cho phòng tập LIV Method - nơi nổi tiếng với giới influencer.

Một cựu đồng nghiệp kể: "Cô ấy hay khoe về ghế sofa cổ nhập từ Italy, quần áo mới, móng tay vẽ cầu kỳ, làm thẩm mỹ. Có thể thấy cô ấy đang 'lột xác'".

Dù công việc chủ yếu yêu cầu làm tại studio, Muldoon thường làm việc từ xa, từng dự họp qua Zoom từ bungalow bên bờ biển, trên tóc gắn kẹp Chanel. Trên Instagram, cô chia sẻ hình ảnh du lịch Copenhagen, nghỉ dưỡng nhiệt đới và tới Malibu.

Các bài đăng trên Instagram của Muldoon thể hiện lối sống khoe mẽ.

Một số đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ nguồn tiền nhưng ít ai lên tiếng, vì Muldoon được cho là "tử tế" và "hào phóng", thường mua quà, mời ăn tối sang trọng. Ban đầu, cô biển thủ qua các nhà cung cấp quen thuộc.

Về sau, nhiều khoản chi không liên quan công việc xuất hiện, như mua giày thể thao trên StockX giá hơn 1.500 USD .

Phần lớn giao dịch gian lận được gán mã dự án quảng cáo để hệ thống kế toán phê duyệt. Do bộ phận vẫn đạt chỉ tiêu, sự việc không bị phát hiện ngay.

Tháng 3/2023, Muldoon xin nghỉ y tế vì đau nửa đầu và nghi ngờ mắc đa xơ cứng. Trong thời gian cô vắng mặt, đồng nghiệp xử lý chi phí và phát hiện loạt khoản bất thường. Quản lý mới báo phòng tài chính, từ đó công ty xác định thất thoát hàng trăm nghìn USD.

Khi trở lại làm việc, Muldoon bị sa thải vì sử dụng sai quỹ công ty. 3 tháng sau, cô đến Mexico bằng vé mua trước bằng thẻ công ty.

Tháng 2/2024, Muldoon được tuyển vào Substack nhưng chỉ làm chưa đầy 90 ngày. Vụ việc được chuyển cho Văn phòng Công tố Manhattan, nơi cho biết con số 270.000 USD mới chỉ là "ước tính khiêm tốn" về mức độ biển thủ.

Một cựu đồng nghiệp bình luận: "Có lẽ lần mua cuối cùng khôn ngoan nhất của cô ấy là tấm vé một chiều đi thật xa. Cô ấy đáng lẽ nên rời khỏi đất nước khi còn cơ hội".