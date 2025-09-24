Giảm giá liên tục, phá sản hàng loạt như xe điện Trung Quốc

Cuộc chiến giá khốc liệt tại Trung Quốc đã khiến nhiều hãng xe non trẻ rơi vào khủng hoảng tài chính, sau đó phá sản.

Cuộc chiến giá là cụm từ chẳng còn xa lạ khi nhắc về xe Trung Quốc trong nhiều năm gần đây. Ở nơi mà "một m2 có 10 hãng xe mới", các chiêu khuyến mại, đạp giá trở thành vũ khí tốt nhất để cạnh tranh.

Thậm chí theo số liệu từ truyền thông Trung Quốc, chỉ trong một tháng gần nhất, cả quốc gia này ghi nhận gần 40 gói ưu đãi giá khác nhau từ các hãng xe điện.

Đây có thể là đòn bẩy giúp doanh số nhiều thương hiệu tăng cao. Tuy nhiên, cuộc chiến này cũng khiến không ít hãng xe startup ngấm đòn, rơi vào khó khăn tài chính, thậm chí phá sản.

HiPhi

Tháng 2/2024, HiPhi, thuộc tập đoàn Human Horizons, thông báo tạm dừng sản xuất. Đến giữa năm 2024, công ty mẹ cũng nộp đơn xin phá sản vì không thể huy động vốn để sản xuất dòng xe điện mới.

Thương hiệu này từng lên kế hoạch vào châu Âu trong năm nay và mở bán tại Anh từ 2026. Tuy nhiên sự thất bại về mặt doanh số của HiPhi X, HiPhi Z và HiPhi Y đã khiến hãng xe non trẻ này gặp rắc rối.

HiPhi Z, mẫu xe từng được truyền thông quốc tế đánh giá cao vào năm 2023. Ảnh: HiPhi.

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Trung Quốc ngày càng cạnh tranh, các mẫu ôtô điện của HiPhi lại có giá thành cao khi Human Horizons không đủ tiềm lực tham gia vào cuộc đua đạp giá.

Trường hợp của HiPhi xảy ra chỉ ít tháng sau khi Fisker tuyên bố phá sản tại Mỹ.

Peter Golding, Giám đốc điều hành Fleet Check, cho rằng chính sự dư thừa sản xuất của thị trường ôtô Trung Quốc đã đẩy các thương hiệu non trẻ rơi vào cảnh phá sản.

HiPhi và Fisker đều tung ra những mẫu xe tưởng như rất thuyết phục và được hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ. Thế nhưng giờ đây, Fisker phải bán tháo hàng tồn với mức giảm tới 80%, trong khi HiPhi phá sản", ông Golding nói.

Jiyue Auto

Sau HiPhi, Jiyue Auto trở thành cái tên tiếp theo phá sản tại Trung Quốc trong năm 2024, cho thấy làn sóng đào thải đang ngày càng khốc liệt.

Tháng 12/2024, Jiyue thông báo giải thể, toàn bộ ban lãnh đạo cũng "bặt vô âm tính". Ông Liu Jining, giám đốc tài chính của Jiyue, đã mất tích cùng toàn bộ sổ sách kế toán của công ty. Theo các truy vết cuối cùng vào cuối tháng 12/2024, địa chỉ IP của ông được xác định đang ở Singapore.

Showroom của Jiyue đã đóng cửa từ giữa năm 2024, trước khi hãng phá sản. Ảnh: CarnewsChina.

Dù là thương hiệu được sự hậu thuẫn to lớn từ Geely và Baidu, Jiyue lại chẳng thể đọ lại sức cạnh tranh khi nhiều đối thủ liên tục giảm giá.

Hãng chịu sức ép về sản lượng, doanh số nhằm "tranh top", sau đó chuyển toàn bộ vấn đề lên tập đoàn mẹ khi liên tục vay nợ mua linh kiện dù chẳng bán được xe.

Thậm chí từng có nguồn tin cho biết trước khi phá sản, hãng xe này đã nợ tập đoàn Geely gần 1,5 tỷ NDT, tương đương 206 triệu USD . Baidu cũng ghi nhận khoản nợ khổng lồ từ Jiyue, lên đến 962 triệu USD .

Neta Auto

Một ngôi sao sáng giá khác của thị trường xe điện Trung Quốc là Neta Auto cũng đã phá sản vào tháng 6 năm nay ở quê nhà trước các áp lực tài chính.

Từ năm 2024, Neta Auto đã đối mặt với hàng loạt cáo buộc từ tòa án do chuỗi vốn bị đứt gãy, vỡ nợ, chậm trả thanh toán các khoản vay. Thương hiệu vướng phải loạt vụ kiện về việc chậm trả lương.

Vào tháng 3, tòa án đã phong tỏa toàn bộ tài sản của thương hiệu này, nhưng bên trong tài khoản chỉ còn tổng 500 NDT, tương đương 70 USD .

Neta từng tìm đường sống tại Thái Lan, tham gia Triển lãm ôtô Bangkok 2024, và nhận khoản tín dụng lớn. Ảnh: Đan Thanh.

Để tìm đường sống lại, Neta từng mở rộng thị trường sang Thái Lan, thậm chí được phê duyệt hạn mức tín dụng 10 tỷ Baht, tương đương 270 triệu USD , nhằm triển khai kế hoạch mở bán tại đất nước chùa vàng.

Tuy nhiên sau vỏn vẹn 3 tháng, câu chuyện khó khăn tài chính tiếp tục diễn ra. Nhiều công ty bảo hiểm, chuyên gia ngành xe từng nhận định sự sống của thương hiệu này sẽ nhanh chóng chấm dứt sau vài tháng.

Khách hàng gánh hậu quả

Sự gục ngã của nhiều "kỳ lân startup" của thị trường xe điện Trung Quốc không chỉ gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng linh kiện, mà còn trực tiếp mang lại tổn thất tài chính cho người dùng.

Những sản phẩm từ HiPhi, Neta hay Jiyue tuột giá không phanh, thậm chí khó có thể bán lại trên thị trường thứ cấp.

Trước đó chia sẻ với truyền thông địa phương, blogger Han Lu cho biết anh mua Jiyue 07 giá 31.600 USD vào đầu năm 2024. Tuy nhiên hiện tại khi có nhu cầu bán lại, chiếc xe chỉ có giá trị tương đương 2.750 USD . Nhiều cửa hàng ôtô cũ còn từ chối mua lại các mẫu xe từ thương hiệu này.

Jiyue 07 nay chỉ có giá khoảng 2.700 USD trên chợ xe cũ. Ảnh: CarnewsChina.

Trong khi đó, một người dùng từng mua chiếc HiPhi X có giá đến 93.500 USD vào năm 2022. Tuy nhiên ngay cuối năm 2024, chiếc xe khi bán lại chỉ có giá khoảng 27.500 USD .

Hàng loạt thương hiệu lao dốc còn ảnh hưởng đến uy tín, sự sống còn của những hãng xe còn lại trên thị trường.

Vào tháng 6 năm nay, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) còn cảnh báo nếu cuộc chiến giá còn tiếp tục, chỉ 5-7 thương hiệu xe điện có thể sống sót trong tương lai gần.

Cuộc chiến giá giúp người dùng có cơ hội mua xe rẻ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất trắng giá trị khi thương hiệu sụp đổ. Từ nay, mỗi quyết định mua xe điện giá rẻ sẽ không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay thiết kế, mà còn là bài toán sống còn về sự bền vững của chính hãng xe đứng sau sản phẩm đó.