'Giận cá chém thớt', đập phá hơn chục ôtô đậu ven đường

Không gặp bạn nhậu, Nguyễn Quốc Long bực tức, dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ôtô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, thường trú tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào rạng sáng 3/8, một đối tượng dùng gạch ném vào cửa nhà và ôtô của anh N.H.T. (ngụ phường Phan Thiết). Phát hiện vụ việc, anh T. đã tri hô.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an.

Cùng lúc đó, tổ công tác của Công an phường Phan Thiết đang tuần tra, truy xét đối tượng đập phá ôtô trên địa bàn nên đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Long.

Qua đấu tranh, Nguyễn Quốc Long khai nhận đã nhậu cùng 2 người bạn mới quen. Sau đó, 2 người này hẹn Long đến địa điểm khác trên địa bàn phường Phan Thiết để tiếp tục nhậu "tăng 2".

Ôtô bị đập phá, hư hỏng.

Đến điểm hẹn nhưng không gặp bạn nhậu, Long bực tức dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ôtô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Công an phường Phan Thiết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để xử lý đối tượng này về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định.