Gian nan triệt phá đường dây vận chuyển gần 60 kg ma túy

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện được đường dây chuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về tập kết tại vùng biên giới thuộc huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bọn chúng thường dùng ký hiệu trong quá trình trao đổi vận chuyển, tiêu thụ ma túy. Đối tượng cầm đầu hiếm khi lộ diện và phân công các "đàn em" trực tiếp vận chuyển. Bọn chúng dùng nhiều ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, thỏa thuận về nguồn hàng ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Các trinh sát được chia thành nhiều tổ để ngày đêm đeo bám di biến động bọn chúng. Có thời điểm phát hiện nghi vấn, bọn chúng tạm dừng hoạt động. Sau thời gian dài, các trinh sát mới phát hiện được đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tiến (SN 1988) cùng đồng bọn đắc lực tên Đặng Thanh Tuấn (SN 1980, cùng ngụ Đồng Nai).

Các trinh sát còn phát hiện nhóm Tiến sử dụng vũ khí quân dụng trong quá trình sử dụng vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Do vậy, các phương án vây bắt được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh chuẩn bị tỉ mỉ để vừa đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh hiện trường, vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành công vụ, đề phòng bọn chúng có thể manh động sử dụng súng để chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát.

Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ tang vật vụ án.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh quyết định phá án và lực chọn thời gian vào buổi trưa, khi chúng vận chuyển hàng vào con hẻm nhỏ thuộc khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đúng theo kế hoạch, lúc 11h ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 5 tổ công tác thực hiện kế hoạch phá án. Do quá bất ngờ, Tiến và Tuấn không kịp trở tay và bị khống chế cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang Tiến và Tuấn đang bốc vác ma túy trên xe ôtô mang BKS 70A-534.49 vào số nhà 42, đường số 9, hẻm 24, thuộc khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân. Công an thu giữ tang vật, gồm: 58 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 11 viên đạn, 2 ôtô, 6 môtô, 6 điện thoại di động và nhiều vật dụng, chứng cứ khác có liên quan. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ 5 đối tượng có liên quan trong đường dây, gồm: Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, từ khoảng tháng 7/2024, một đối tượng ở Campuchia, thông qua ứng dụng Telegram đã trao đổi, thuê Tiến và Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa. Mỗi chuyến chúng chở số lượng dao động từ 20 kg đến 40 kg ma túy, với tiền công 800 USD /kg ma túy. Trước khi giao hàng cho các đối tượng ở Việt Nam, đối tượng ở Campuchia thuê người vận chuyển ma túy từ Camuchia về Việt Nam tập kết tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu. Sau khi nhận được ma túy, các đối tượng phân nhỏ ma túy từ 1 đến 5kg.

Để tránh sự phát hiện, bọn chúng giao cho shipper vận chuyển đến TP.HCM và Đồng Nai, Bình Dương tiêu thụ. Tiến và Tuấn còn thuê thêm một số đối tượng khác để làm nhiệm vụ cảnh giới trong quá trình vận chuyển ma túy. Các đối tượng vận chuyển hàng đều mang theo vũ khí nóng. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các đối tượng đã không qua mắt được các trinh sát phòng, chống ma túy. Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đã bị bắt giữ.