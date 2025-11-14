Giăng bẫy lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc ôtô

Đào Thị Mỵ lên mạng thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong thời gian ngắn, người phụ nữ này đã lừa đảo chiếm đoạt được 6 chiếc ôtô trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Đào Thị Mỵ (SN 1982, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) có hành vi lừa đảo với thủ đoạn thuê ôtô tự lái sau đó đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Trong thời gian ngắn, Đào Thị Mỵ đã lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc ôtô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng mang đi cầm cố.

Ngày 11/11/2025, anh N.L (SN 1980, ở tỉnh Bắc Ninh) đến Công an xã Thanh Miện tố cáo Đào Thị Mỵ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếc ôtô tải BKS 98H-035.xx trị giá khoảng 500 triệu đồng của anh L, với hình thức thuê ôtô tải từ ngày 20/7 để kinh doanh, nhưng sau đó đã chiếm đoạt đem xe đi cầm cố.

Đối tượng Đào Thị Mỵ.

Sau khi tiếp nhận, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức xác minh, điều tra. Sau 12 giờ tiếp nhận tố giác về tội phạm, cơ quan điều tra đã làm rõ được hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Đào Thị Mỵ.

Tại cơ quan công an, Đào Thị Mỵ khai không có nghề nghiệp, có quan hệ phức tạp, từng nhiều lần xuất cảnh sang Campuchia theo đường tiểu ngạch để "làm ăn". Do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Mỵ nảy sinh ý định tìm thuê ôtô, sau đó mang đi cầm cố.

Khoảng tháng 6/2025, Mỵ dùng tài khoản Facebook cá nhân truy cập vào trang "cho thuê xe tải tự lái". Người phụ nữ này thuê chiếc ôtô trọng tải 2,5 tấn và làm hợp đồng, thống nhất thỏa thuận thuê xe 1 năm, cọc trước 30 triệu đồng, mỗi tháng trả 15 triệu đồng tiền thuê xe cho anh L. Hai bên ký hợp đồng và giao xe như thỏa thuận.

Tuy nhiên, khi vừa nhận xe, Mỵ đã mang cầm cố lấy 150 triệu đồng để "đảo nợ" và chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác định với thủ đoạn trên, Mỵ còn lừa đảo chiếm đoạt 6 ôtô khác của các công dân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp thu giữ được 6 phương tiện liên quan, có tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng .

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với Đội 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 12, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Bản.