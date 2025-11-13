Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Giăng điện bẫy chuột làm hàng xóm tử vong

  • Thứ năm, 13/11/2025 09:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 13/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tỉ (SN 1961, ngụ xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, chiều 19/10, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tha (SN 1966, cùng xã Mỹ An Hưng) tử vong dưới ruộng sen tại ấp An Hòa.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 1,5 kg dây chì được cố định trên các thanh tre, bao quanh toàn bộ diện tích ruộng sen cùng sợi dây điện đôi được đấu nối vào nguồn điện.

Giang dien bay chuot anh 1

Nguyễn Văn Tỉ tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân tử vong do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn có nguồn nhiệt điện cao. Quá trình điều tra xác định, người đã trực tiếp câu mắc điện là Tỉ.

Tỉ đang thuê ruộng để trồng sen. Do chuột cắn phá gây ảnh hưởng đến năng suất, Tỉ đã mua dây chì về câu mắc giăng bẫy điện xung quanh để bẫy chuột.

Hàng ngày, Tỉ cắm điện 2 lần, thời gian từ khoảng 18h đến 21h và từ 3h đến 6h hôm sau. Khi cắm điện, Tỉ đều trực tiếp canh tại chòi. Hôm xảy ra sự việc, Tỉ quên ngắt điện và gây ra cái chết cho hàng xóm.

Theo bà Võ Thị Chính (vợ của nạn nhân), trước khi xảy ra sự việc, ông Tha từng nhắc Tỉ về việc giăng bẫy điện có thể gây chết người.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giang-dien-bay-chuot-lam-chet-hang-xom--i787863/

Thanh Thảo/Công an Nhân dân

Giăng điện bẫy chuột Đồng Tháp Giăng điện bẫy chuột

    Đọc tiếp

    Chan bat nhieu doi tuong trom xe may o Lam Dong hinh anh

    Chặn bắt nhiều đối tượng trộm xe máy ở Lâm Đồng

    5 giờ trước 06:58 13/11/2025

    0

    Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) cho biết sau khi nhận được tin báo từ Công an tỉnh Lâm Đồng về 2 đối tượng trộm xe máy đang bỏ trốn theo hướng Quốc lộ 14, Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng truy đuổi hơn 5 km và bắt giữ cả hai cùng tang vật.

    No luc day lui mai dam tra hinh hinh anh

    Nỗ lực đẩy lùi mại dâm trá hình

    4 giờ trước 07:13 13/11/2025

    0

    Tệ nạn mại dâm ở TP.HCM có xu hướng biến tướng tinh vi nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, công tác phòng, chống mại dâm đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý