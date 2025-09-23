Giang hồ Bình 'Kiểm' bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí

HĐXX khẳng định cả 14 bị cáo trong vụ án đã phạm tội và phạt tù tất cả 14 bị cáo, trong đó Bình "Kiểm" bị phạt 12 năm tù cho cả 2 tội danh.

Trưa 23/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND Khu vực 7 TP.HCM, xét xử Phạm Đức Bình (SN 1970, trú tại phường Chợ Lớn, TP.HCM, biệt danh là Bình "Kiểm") và 13 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo, HĐXX đã tuyên án.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và tại phiên tòa các bị cáo nhận tội, HĐXX nhận thấy đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố cả 14 bị cáo là đúng người, đúng tội.

Bình "Kiểm" (trái sang) và các bị cáo tại phiên tòa.

Về bị cáo Phạm Đức Bình, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt chung là từ 12 năm tù.

13 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù cho một trong các tội danh mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo hoặc không tố giác tội phạm.

Bình "Kiểm" và các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX xác định bị cáo Phạm Đức Bình đã tham gia 3 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, trong đó có vụ Bình "Kiểm" cùng các bị cáo liên quan khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Bình cũng nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9 mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Ngoài ra, Bình nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa mất 21,3 triệu đồng.