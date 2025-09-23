Giang hồ Bình 'Kiểm' hầu tòa vụ gom súng, lên kế hoạch bắt cóc nghệ sĩ

An ninh được siết chặt khi Bình "Kiểm" cùng đồng phạm hầu tòa vì mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng nhằm thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu.

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TP.HCM) mở phiên xét xử Nguyễn Đức Bình (55 tuổi, tức Bình "Kiểm") và Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) về tội "Mua bán" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan vụ án, Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi), Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi, còn gọi Vũ "Mèo") bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bị can Lại Nam Phương bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm". Ngoài ra, 10 bị can khác bị xét xử về các tội "Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bình "Kiểm" tại phiên tòa sáng 23/9.

Theo cáo trạng, Bình "Kiểm" là người cầm đầu, từng nhiều lần vào tù, trong đó năm 2005 chủ mưu vụ bắt cóc con trai ông Trầm Bê đòi 10 triệu USD và năm 2007 bị TAND TP.HCM tuyên phạt 28 năm tù.

Sau khi mãn hạn, Bình tiếp tục tập hợp đàn em, vạch kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu, dùng vũ khí uy hiếp, ép quan hệ tình dục, quay video rồi phát tán trên các website khiêu dâm để trục lợi.

Để chuẩn bị, Bình phân công đàn em liên hệ nhiều nguồn mua súng. Tháng 7/2024, qua quen biết từ trại giam, Vũ "Mèo" tặng Bình một khẩu Beretta cùng 13 viên đạn. Súng sau đó được Hoàng Anh cất giấu tại Lâm Đồng.

Tháng 8/2024, Bình nhờ Nguyễn Tuấn An mua thêm vũ khí từ Lào. An đặt được một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn, 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng, song chưa kịp đưa về Việt Nam đã bị công an Lào bắt giữ, sau đó chuyển giao Bộ Công an.

Ngoài ra, Bình còn đưa 20 triệu đồng cho Trần Đình Thiện nhờ mua súng, nhưng bị người môi giới chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp công an nhiều địa phương bắt giữ băng nhóm Bình "Kiểm", thu giữ 3 khẩu AK, 8 súng ngắn quân dụng, hơn 1.400 viên đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều tang vật khác. Âm mưu bắt cóc nghệ sĩ bị chặn đứng.

Đối với một số hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng của các bị can khác, cơ quan tố tụng đã tách ra thành vụ án riêng để xử lý sau.