Giảng viên Nhật say xỉn, đánh loạt sinh viên trong buổi liên hoan

Một giảng viên ở Nhật Bản ra tay đánh sinh viên trong tình trạng say xỉn. Nhiều người phản ứng vì nhà trường ngó lơ và giải quyết vụ việc chậm trễ.

Giảng viên hành hung sinh viên ngay trong buổi liên hoan. Ảnh: Adobestock.

Một giảng viên nam thuộc khoa Hóa học tại Đại học Hokkaido (Nhật Bản) đã hành hung và gây thương tích cho nhiều sinh viên trong tình trạng say rượu tại một buổi tụ họp.

Ngay sau vụ việc, sinh viên đã yêu cầu ban giám hiệu mở điều tra, xử lý kỷ luật giảng viên này, đồng thời chỉ trích khoa Hóa học vì chậm trễ công khai thông tin. Phải hơn một tháng sau, khoa mới ban hành văn bản về các biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Theo Mainichi, vào ngày 19-20/6, khoa Hóa học của trường này tổ chức giải bóng chày tại Sapporo với sự tham gia của giảng viên và sinh viên. Tối 20/6, khoa tổ chức buổi tiệc nướng kèm rượu trong khuôn viên trường.

Tại đây, giảng viên nêu trên đã ném sinh viên “theo kiểu sumo”, sau đó vào phòng thí nghiệm và đấm nhiều sinh viên vào mặt, khiến họ bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, giảng viên này đang trong tình trạng say xỉn nặng.

Ngay sau đó, đại diện khoa Hóa học đã nắm được tin, nhưng suốt một tuần liền vẫn không có lời xin lỗi hay giải thích chính thức. Điều này khiến nhiều sinh viên phẫn nộ.

Lo ngại vụ việc có thể bị che giấu, cuối tháng 6, nhóm sinh viên đã gửi email lên ban giám hiệu, yêu cầu kỷ luật giảng viên, điều tra sự thật và chấn chỉnh cách xử lý của khoa.

Ban giám hiệu sau đó đã tiến hành chất vấn những người liên quan, còn ủy ban giảng dạy phát văn bản có tiêu đề “Các biện pháp ngăn ngừa tái diễn bạo lực liên quan đến rượu trong khoa Hóa học” đến cán bộ và sinh viên.

Văn bản này thừa nhận có bạo lực xảy ra trong phòng thí nghiệm và đưa ra quy định “cấm uống đến mức say nặng”, “cấm bạo lực, quấy rối tình dục và hành vi gây phiền toái khi uống rượu". Tuy nhiên, văn bản không đề cập chi tiết thủ phạm, số lượng hay giới tính nạn nhân.

Trả lời Mainichi, Đại học Hokkaido xác nhận vụ việc và cho biết về hình thức kỷ luật, nhà trường sẽ xử lý theo kết quả điều tra và quy định của trường.

“Về công tác quản lý khoa Hóa học, chúng tôi đang từng bước cải thiện, giải quyết từng vấn đề và sẽ tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn", đại diện trường nói.