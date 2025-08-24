Giáo sư AI của Microsoft đầu quân cho Đại học Thanh Hoa

Giáo sư Cao Ting quyết định rời công ty nghiên cứu của Microsoft khu vực châu Á và nhận lời mời làm việc từ đại học hàng đầu Trung Quốc.

Bà Cao Ting đầu quân cho Đại học Thanh Hoa. Ảnh: SCMP.

SCMP đưa tin bà Cao Ting, một trong những nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu và cựu quản lý nghiên cứu tại Microsoft Research Asia (MSRA), đã chính thức rời tập đoàn công nghệ của Mỹ để gia nhập Đại học Thanh Hoa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh AI trở thành mặt trận cạnh tranh công nghệ gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo thông báo từ Đại học Thanh Hoa, bà Cao rời MSRA vào tháng 7 để đầu quân cho Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI của trường, dưới sự lãnh đạo của giáo sư Zhang Yaqin, cựu giám đốc điều hành MSRA.

Gia nhập MSRA từ tháng 3/2018, bà Cao Ting dẫn dắt hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI). Trước đó, bà nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Australia (2013), làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, rồi đảm nhiệm vị trí kỹ sư phần mềm cao cấp tại phòng thí nghiệm biên dịch và ngôn ngữ lập trình của Huawei.

Các nghiên cứu của bà Cao tập trung vào trí tuệ nhân tạo tại biên, hệ thống suy luận AI, thuật toán mô hình nền tảng và bộ tăng tốc AI thế hệ mới.

Công trình của bà được công bố tại nhiều hội nghị khoa học hàng đầu, đồng thời mở ra khả năng triển khai các mạng nơ-ron sâu và mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp trên thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh và máy tính, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành đám mây.

Thành tựu này đã được ứng dụng trong các sản phẩm phổ biến như Microsoft Office, Windows, Bing và HarmonyOS của Huawei.

Trên trang web của Đại học Thanh Hoa, bà Cao Ting được giới thiệu là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại biên, hệ thống suy luận mạng nơ-ron và bộ tăng tốc AI thế hệ mới. Các công trình của bà được công bố tại nhiều hội nghị quốc tế danh giá như ISCA, ASPLOS, MobiSys, ICCV, ACL, KDD.

Bà từng nhận nhiều giải thưởng uy tín như ACM Research Highlights, IEEE Micro Top Picks, ACM SIGMOBILE Research Highlights, cùng các giải “Bài báo xuất sắc” tại PPoPP, MobiSys, NAS và ICCD. Nghiên cứu của bà Cao đã mở đường cho việc triển khai các mô hình nơ-ron phức tạp trên thiết bị di động và máy tính cá nhân.

Tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Australia, bà được giáo sư David Patterson đánh giá cao và trích dẫn nghiên cứu trong giáo trình Computer Architecture: A Quantitative Approach. Bà còn là phó tổng biên tập của trang báo khoa học IEEE Transactions on Computers và thành viên ban chương trình nhiều hội nghị quốc tế uy tín.

Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của bà Cao Ting tại MSRA là trong bài viết ngày 29/5, trên tài khoản mạng xã hội chính thức của phòng thí nghiệm. Trong bài này, bà đề cập công nghệ tính toán có thể cho phép các thiết bị từ biên đến đám mây chạy trực tiếp các mô hình lớn từ bộ nhớ mà không cần thêm bộ tăng tốc AI.