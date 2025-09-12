Giáo sư Nguyễn Đình Hối nhận giải thưởng Cống hiến trọn đời

Giáo sư Nguyễn Đình Hối được vinh danh tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 vì những đóng góp lớn cho sự phát triển y tế Việt Nam.

GS Nguyễn Đình Hối cống hiến trọn đời cho ngành y tế Việt Nam. Ảnh: BVCC.

Tối 11/9, tại lễ bế mạc Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 ở TP.HCM, NGND.GS.TS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - được trao Giải thưởng Cống hiến trọn đời (Lifetime Achievement Award).

Đây là giải thưởng uy tín của hội nghị, được trao cho những cá nhân có đóng góp quan trọng đối với y tế khu vực. Hội đồng xét giải nhất trí bầu chọn GS Nguyễn Đình Hối theo đề nghị của Bộ Y tế.

Trong sự nghiệp, Giáo sư Nguyễn Đình Hối gắn bó lâu năm với ngành y. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1960, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, trong đó có chức vụ Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM giai đoạn 1993-2007.

Song song với vai trò quản lý, ông vẫn trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn 23 nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhiều học viên sau đại học; chủ biên 10 giáo trình, 5 sách chuyên khảo và công bố hơn 70 báo cáo khoa học.

Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của trường, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật, đồng thời chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và các hội thảo quốc tế.

Với những đóng góp này, GS Nguyễn Đình Hối đã nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì (1985), Huân chương Lao động hạng Nhì (2002, 2009), danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1996), Giải thưởng Tôn Thất Tùng (2004) và Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ (2006).