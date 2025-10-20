Giáo sư Trung Quốc bị nghi sát hại, giấu xác hot girl trong tủ lạnh

Thi thể một hot girl được phát hiện trong tủ lạnh của trường đại học ở thành phố Tây An. Nghi phạm là một giáo sư đã có gia đình, từng bao nuôi nạn nhân nhiều năm.

Hot girl được cho là đã bị sát hại vào tháng 5. Ảnh: Weibo.

Giáo sư họ Qin thuộc Đại học Công nghệ Điện tử Tây An (Trung Quốc) đang bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại và phân xác một nữ blogger nổi tiếng. Thi thể nạn nhân được cho là bị giấu trong tủ đông của trường suốt nhiều tháng.

Hiện Qin đã bị cảnh sát đưa đi điều tra.

Theo nguồn tin từ Hong Kong 01, những đồn đoán về sự việc bắt đầu lan truyền từ ngày 15/10. Nghi phạm là giáo sư đã có gia đình, đang giảng dạy tại Viện Khoa học Đời sống và Công nghệ, đồng thời là người hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Qin bị cáo buộc có mối quan hệ lâu năm với một nữ streamer - có hơn 70.000 người theo dõi trên Douyin - và đã chi gần 10 triệu nhân dân tệ ( 1,4 triệu USD ) để chu cấp cho cô, theo World Journal.

Khoảng tháng 3-4, vợ của Qin từng đến thẳng văn phòng chồng trong khu học viện để công khai tố cáo chuyện ông ngoại tình. Cư dân mạng cho biết vụ việc này khi đó ầm ĩ cả trường.

Giáo sư họ Qin đang được cảnh sát điều tra về tội giết người. Ảnh: Weibo.

Vụ sát hại nữ streamer được cho là xảy ra vào tháng 5. Một số cư dân mạng nhận thấy tài khoản Douyin của nạn nhân đã ngừng cập nhật từ thời điểm đó. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng hay thông tin chính thức nào được xác nhận.

Theo Newtalk, Qin nhiều năm qua đã chi hàng chục triệu nhân dân tệ để bao nuôi hot girl. Trang này cũng đăng tải hình ảnh cho thấy cô gái từng lái xe Bentley trị giá hơn 4 triệu nhân dân tệ, đeo chuỗi ngọc trai khoảng 200.000 nhân dân tệ và thường mặc quần áo hàng hiệu.

Nguồn tiền mà nam giáo sư dùng để bao nuôi nhân tình được cho là đến từ quỹ nghiên cứu khoa học do nhà nước tài trợ. Qin là người nghiên cứu về công nghệ giao diện não - máy và các kỹ thuật điều khiển thần kinh không xâm lấn.

Qin từng nhận được nhiều khoản kinh phí nghiên cứu quốc gia, đồng thời giữ chức vụ tại Hiệp hội Kỹ thuật Sinh y tỉnh Thiểm Tây, đã công bố hơn 140 bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI.

Trang này đặt nghi vấn một phần kinh phí nghiên cứu có thể bị sử dụng sai mục đích và bình luận rằng "việc lạm dụng ngân sách nghiên cứu để bao nuôi nhân tình không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc".

Đến nay, chính quyền địa phương và Đại học Công nghệ Điện tử Tây An vẫn giữ im lặng. Một tài khoản mạng xã hội tên "Drone XiuXiuXiu" cho biết Douyin đã khẩn cấp ẩn tài khoản của nữ streamer, còn trang web chính thức của ngôi trường có liên quan cũng đã gỡ toàn bộ thông tin về đến giáo sư trên.