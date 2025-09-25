Giáo viên vi phạm dạy thêm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Theo dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, các cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền từ 2-20 triệu đồng.

Một trung tâm dạy thêm ở Hà Nội bị đóng cửa vì một số sai phạm liên quan đến dạy thêm. Ảnh: Sở GD&ĐT.

Nội dung trên thuộc dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 127/2021) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, dự thảo bổ sung nội dung phạt tiền 2-5 triệu đồng đối với hành vi tổ chức, dạy thêm đối với học sinh tiểu học; dạy thêm ngoài nhà trường, có thu tiền của người học nhưng thuộc trường hợp không được dạy thêm theo quy định hoặc không báo cáo với hiệu trưởng; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Dự kiến phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục có một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường, bao gồm:

Tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng quy định;

Tổ chức dạy thêm khi không có đơn đăng ký học thêm của người học theo từng môn học ở từng khối lớp;

Không xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm đối với từng môn học ở từng khối lớp;

Không công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc không niêm yết tại nhà trường kế hoạch tổ chức dạy thêm theo quy định của pháp luật hiện hành;

Xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm không bảo đảm một trong các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành;

Thu tiền dạy thêm, học thêm.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, bao gồm tổ chức dạy thêm, học thêm khi không có đăng ký kinh doanh theo quy định; không công khai hoặc công khai không đầy đủ, công khai không đúng với thực tế các nội dung về tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định hình phạt bổ sung đối với hành vi không đăng ký kinh doanh dạy thêm gồm đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc dịch vụ giáo dục 6-12 tháng, buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại.

Trước đó, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2.

Thông tư quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Việc dạy thêm trong trường sẽ không thu tiền, và chỉ dành cho 3 đối tượng, gồm: Học sinh có kết quả chưa đạt ở một môn bất kỳ trong học kỳ liền kề; học sinh được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi lớp 10, thi tốt nghiệp theo kế hoạch của nhà trường.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức dạy thêm phải đăng ký kinh doanh, công khai các thông tin về học phí, thời lượng, môn học, thời gian, địa điểm.

Cùng với đó, giáo viên không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình. Giáo viên trường công lập không được tham gia quản lý và điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường...