Giấu hơn 500 kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn về Việt Nam

Trần Thị Hoàn, chủ Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, bị cáo buộc mua hơn 500 kg vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong đường dây buôn lậu hơn 500 kg vàng miếng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội Buôn lậu.

2 đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật, nhưng thực tế, Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành hoạt động.

Tháng 9/2024, "Bà Béo" (chưa rõ danh tính, quốc tịch Trung Quốc) đến trụ sở Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.

Qua điện thoại, Bà Béo nói với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng AU 99,99% nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường. Hoàn đồng ý mua. Sau đó, cả hai thống nhất phương thức, giá, số lượng giao dịch...

Theo đó, Bà Béo mua vàng tại Trung Quốc, thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi, ở Lào Cai) vận chuyển trái phép về Việt Nam để giao cho Hoàn với tiền công 250.000 đồng/kg vàng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Trong trường hợp cần thêm người, Bà Béo bố trí thêm một người Trung Quốc hoặc chồng của Phượng. Để che giấu, tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng, Bà Béo hướng dẫn Phượng giấu vàng vào trong giày, mỗi bên một thỏi, tương đương 1 kg.

Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết sẽ không bị kiểm tra người và cởi giày, Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Theo kết luận điều tra, tại cửa khẩu, có 2 cổng an ninh và chỉ có một cổng có máy soi chiếu. Khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện cho người thân hoặc nhân viên của Hoàn để thông báo thời gian giao vàng.

Sau đó, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi xe gần cửa khẩu, lấy vàng ra, cất vào túi xách rồi đi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, giao cho nhân viên.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Hoàn đã mua gần 100 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng , từ Bà Béo.

Theo kết luận điều tra, ngoài mua vàng lậu từ Bà Béo, Hoàn còn mua vàng trái phép từ Phạm Tuấn Hải.

Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn thỏa thuận với Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Để có nguồn vàng, Hải mua lại từ một người Trung Quốc tên Châu (không rõ danh tính).

Thời gian đầu, theo thỏa thuận giữa Châu và Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng trong túi áo, túi buộc quanh bụng... vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hải tại nhà riêng.

Sau đó, Hoàn giao Lương Thị Bích Hà (nhân viên Hoàn Huế) đến lấy. Sau nhiều chuyến trót lọt, Hải thống nhất với Hoàn khi có vàng cần giao, Hải báo trước thời gian vận chuyển để Hoàn nắm, rồi "cửu vạn" mang thẳng vàng đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, không cần trung gian ở nhà Hải.

Tuy nhiên, lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàn lại yêu cầu "trung chuyển" vàng tại một địa điểm là quán bi-a của bạn Hoàn (ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đến tháng 11/2024, do Hoàn khó khăn trong tài chính, chậm thanh toán, Hải và Hoàn thống nhất rằng Hải sẽ cùng nhân viên Hoàn Huế trực tiếp đi giao vàng cho khách ở Hà Nội. Hải cũng trực tiếp thu tiền bán vàng.

Với các phương thức nêu trên, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá hơn 943 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 23/11/2024, Hoàn giúp Hải bán 25 kg vàng (trị giá hơn 56 tỷ đồng ) cho các khách hàng của Hoàn tại TP Hà Nội.