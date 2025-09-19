Giờ đây ai sẽ mua ôtô hạng A?

Không còn là lựa chọn đinh cho tài xế taxi công nghệ, những chiếc hatchback hạng A nay sẽ dành cho ai?

Vài năm trước, ôtô hạng A gồm Kia Morning, Hyundai Grand i10 tranh nhau vị trí bán chạy nhất thị trường, Honda Brio hay Toyota Wigo cũng là những mẫu xe được ưa thích. Từng có thời gian, doanh số của phân khúc này trong năm lên đến gần 48.000 xe/năm, vượt xa nhiều nhóm ôtô khác trên thị trường.

Đương nhiên với sự xoay chuyển của thị trường, mọi thứ cũng dần thay đổi.

Không còn là vua 'taxi dịch vụ'

Trước đây, nhóm khách hàng chính của những mẫu xe cỡ nhỏ là người dùng phổ thông, muốn mua một mẫu ôtô giá rẻ nhằm kinh doanh dịch vụ vận tải.

Doanh số của một vài cái tên như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning thời điểm đó đều tăng rất cao cùng sự phát triển của ngành taxi dịch vụ. Tuy nhiên những năm gần đây, thời thế đã thay đổi rất nhiều.

Nhu cầu của khách gọi xe dịch vụ tăng lên, người ta muốn ngồi một mẫu xe rộng rãi hơn, hoặc chở được nhiều người hơn, cùng với sự xuất hiện của các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ hay MPV 7 chỗ, nhóm xe dịch vụ dần lãng quên những mẫu xe hạng A.

Những chiếc SUV cỡ A, B tầm giá 500 triệu đồng dần thay thế vị trí của Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Ảnh: Thaco, TC, TMV, Phúc Hậu.

Doanh số phân khúc này đi xuống dần, thậm chí liên tục lọt vào nhóm bán chậm nhất thị trường. Honda Brio, Toyota Wigo hay Suzuki Celerio ngừng bán, VinFast Fadil khai tử khiến phân khúc vàng ngày nào chỉ còn lại Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Đến năm 2024, Wigo quay lại, nhưng vẫn chưa đủ để giúp nhóm hatchback cỡ nhỏ tìm lại ngôi vương. Người dùng đã không còn chọn xe cỡ A làm "cần câu cơm".

Bóng dáng Kia Morning hay Hyundai Grand i10 ở các hãng taxi mờ nhạt dần, nhường chỗ cho SUV giá rẻ nhưng đa dụng hơn, đặc biệt là nhóm SUV thuần điện. Để thích ứng, nhiều hãng đã bắt đầu nâng cấp thiết kế, thay đổi tệp khách hàng nhằm tìm cách "thoát khó".

Ai mua xe cỡ nhỏ?

Kia Việt Nam vừa giới thiệu bản thế hệ mới của chiếc Morning. Nhìn vào phong cách thiết kế cũng như các trang bị, dễ nhận thấy Kia Morning và các mẫu hatchback còn lại của phân khúc đang dần thay đổi tệp khách hàng: những người dùng đã có ôtô chính.

Tệp khách này thường đã sở hữu một chiếc xe cỡ lớn, gầm cao phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài. Khi đi lại trong nội đô, họ cần thêm một mẫu ôtô nhỏ gọn, chi phí không quá cao và đủ yếu tố về thẩm mỹ, trang bị.

Kia Morning nâng cấp, hướng đến tệp khách hàng mới. Ảnh: Kia.

Đương nhiên nhóm xe "chơi" nay cũng không hề dễ dàng khi VinFast VF 3 vẫn đang làm tốt, chiếm đa số thị phần. Tuy nhiên với một số người dùng giữ thói quen sử dụng ôtô động cơ đốt trong, Kia Morning, Toyota Wigo hay Hyundai Grand i10 vẫn là những sự lựa chọn hợp lý.

Tệp khách hàng này cũng không thể nhiều và có thể tăng trưởng mạnh như nhóm người dùng phổ thông hay tài xế taxi công nghệ trước đây. Ở mặt tích cực, nhờ thay đổi thiết kế và định vị, phân khúc này vẫn còn cơ hội hồi phục trong vài năm tới, hoặc ít nhất là không "biến mất".

Trong đó, Kia Morning mới ăn điểm khi gần như rũ bỏ hình dáng của một mẫu xe "taxi công nghệ", hiện đại và thời trang hơn.

Hyundai Grand i10 ăn điểm về giá bán. Ảnh: TC Group.

Trong khi đó, sự chênh lệch về giá bán khiến Kia Morning nổi bật về thiết kế nhưng lại mất lợi thế về giá trước Wigo và Grand i10, dao động 439-469 triệu đồng. Người dùng có thể sở hữu Wigo với mức 405 triệu, Hyundai Grand i10 được bán với giá dao động 360-455 triệu đồng.

Bên cạnh việc trở thành xe "phụ" cho một mẫu xe gầm cao trong nhà, nhóm xe hạng A cũng vẫn là lựa chọn tốt cho những người mua xe lần đầu nhưng muốn tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, chạy xăng.

Lượng khách hàng này cũng không nhiều, do phong trào điện hóa nhanh chóng kéo theo những mẫu xe cỡ nhỏ chạy điện xuất hiện, nổi bật là VinFast VF 3 và phần nào đó có tên Wuling Mini EV - mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên ra mắt thị trường. Giá bán không quá cạnh tranh, khả năng vận hành cũng không quá khác biệt khiến người dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm xe điện.

Nhìn chung, xe hạng A đã không còn là lựa chọn đại trà như trước. Thay vào đó, phân khúc này đang tìm cách “tái sinh” bằng hình ảnh trẻ trung, thời trang hơn, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu xe thứ hai.

Thành bại của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào việc các mẫu hatchback cỡ nhỏ có đủ sức hấp dẫn để giữ lại người dùng trong bối cảnh SUV đang chiếm sóng hay không.