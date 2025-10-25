Giờ vào học của loạt trường đại học tại TP.HCM

Nhiều trường đại học ở TP.HCM bắt đầu tiết 1 từ 7h. Tuy nhiên, một số trường bắt đầu học muộn hơn, từ 7h30 hoặc 8h.

Một tiết học tại trường đại học kéo dài trong 50 phút. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Công thương TP.HCM thông báo đến sinh viên về việc dự kiến điều chỉnh giờ học từ học kỳ tiếp theo.

Nhà trường nêu rằng để tuân thủ thông tư 20 và tránh giờ cao điểm, giảm áp lực kẹt xe cho TP.HCM, trường dự kiến điều chỉnh giờ học, tiết đầu tiên của buổi sáng bắt đầu từ 6h30, buổi chiều từ 12h30 và buổi tối là từ 18h30. Thời gian mỗi tiết học kéo dài 50 phút.

Tuy nhiên, kế hoạch này mới chỉ là dự kiến. Hiện, nhà trường vẫn áp dụng thời gian vào học từ 7h đối với buổi sáng, 12h30 đối với buổi chiều và 18h đối với buổi tối.

Tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, giờ vào học buổi sáng cũng bắt đầu từ 7h còn buổi chiều là 13h. Mỗi buổi học được phân bổ tối đa 6 tiết, kéo dài đến 12h20 (buổi sáng) và 18h20 buổi chiều, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết là 10 phút.

Giờ học các tiết được nhà trường thông báo cụ thể như sau.



Buổi sáng

Buổi chiều Tiết 1 7h-7h50 Tiết 7 13h-13h50 Tiết 2 7h50-8h40 Tiết 8 13h50-14h40 Tiết 3 8h50-9h40 Tiết 9 14h50-15h40 Tiết 4 9h40-10h30 Tiết 10 15h40-16h30 Tiết 5 10h40-11h30 Tiết 11 16h40-17h30 Tiết 6 11h30-12h20 Tiết 12 17h30-18h20

Đại học Giao thông Vận tải (phân hiệu TP.HCM) cũng bắt đầu giờ học từ 7h. Tuy nhiên, trường này chỉ chia mỗi buổi học tối đa 5 tiết và bố trí thêm 4 tiết học buổi tối.

Giữa các tiết học, sinh viên sẽ được nghỉ giải lao khoảng 5-10 phút để di chuyển giữa các lớp học phần. Lịch cụ thể của trường như sau.

Trong khi đó, trong năm học 2025-2026, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) bố trí thời gian vào học từ 8h (đối với ca học sáng) và 13h15 (đối với ca học chiều). Mỗi buổi học tại trường này được phân bổ 6 tiết, mỗi tiết kéo dài trong 50 phút.

Thời gian các tiết học cụ thể như sau:



Buổi sáng

Buổi chiều Tiết 1 8h-8h50 Tiết 7 13h15-14h05 Tiết 2 8h50-9h40 Tiết 8 14h04-14h55 Tiết 3 9h40-10h30 Tiết 9 14h55-15h45 Tiết 4 10h35-11h25 Tiết 10 15h50-16h40 Tiết 5 11h25-12h15 Tiết 11 16h40-17h30 Tiết 6 12h15-13h15 Tiết 12 17h30-18h20

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) lại bắt đầu tiết học buổi sáng từ 7h30 còn buổi chiều là từ 12h40. Trong mỗi buổi học, sinh viên được nghỉ giải lao 10 phút sau tiết 2 và tiết 4 của buổi sáng và sau tiết 3 của buổi chiều.

Trường này cũng bố trí mỗi buổi học tối đa 5 tiết, cụ thể như sau:



Buổi sáng

Buổi chiều Tiết 1 7h30-8h20 Tiết 7 12h40-13h30 Tiết 2 8h20-9h10 Tiết 8 13h30-14h20 Tiết 3 9h20-10h10 Tiết 9 14h20-15h10 Tiết 4 10h10-11h Tiết 10 15h20-16h10 Tiết 5 11h10-11h50 Tiết 11 16h10-17h

Tương tự, Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng bắt đầu vào học buổi sáng từ 7h30 và tiết thúc vào 11h30 (tiết 5). Còn với buổi chiều, sinh viên bắt đầu vào học từ 13h và kết thúc buổi học vào tiết 10, tức 17h.

Ca học buổi tối tại trường này bắt đầu từ 17h45 và kết thúc vào 20h45. Với ca học buổi sáng và buổi chiều, sinh viên được nghỉ giải lao 15 phút sau tiết 3 (buổi sáng) và sau tiết 8 (buổi chiều).

Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu tiết học buổi sáng từ 7h15, kết thúc vào tiết 5, tức 11h45. Vào buổi chiều, sinh viên vào học từ 13h30 và kết thúc vào 17h, tương đương tiết 9.

Buổi sáng, sinh viên có 15 phút giải lao sau tiết 2 còn thời gian giải lao của buổi chiều là 10 phút, sau khi tiết 7 kết thúc.