Giòi ngo ngoe trong tai bệnh nhi khiến bác sĩ sốc

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sưng, chảy máu tai. Bác sĩ phát hiện trong ống tai ngoài của em có một con dòi còn sống, gây tổn thương niêm mạc và chảy máu.

Con giòi được gắp ra từ tai bệnh nhi. Ảnh: Trung tâm Y tế Bình Liêu.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Bình Liêu (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhi 14 tháng tuổi ở thôn Thông Châu, xã Bình Liêu, nhập viện trong tình trạng đau tai trái, chảy máu tai và quấy khóc nhiều.

Người nhà cho biết khoảng 4 ngày trước, trẻ thường xuyên ngoáy tai, sau đó xuất hiện cơn đau tăng dần kèm máu chảy từ tai trái nên được đưa đến bệnh viện thăm khám.

Qua nội soi tai mũi họng, ê-kíp phát hiện trong ống tai ngoài của bệnh nhi có một con giòi còn sống, gây tổn thương niêm mạc và chảy máu. Các bác sĩ đã kịp thời gắp dị vật, lấy ấu trùng ra ngoài, làm sạch ống tai và kê đơn thuốc kháng sinh, kháng viêm phòng ngừa nhiễm trùng. Hiện sức khỏe của bé ổn định.

Đây không phải trường hợp hy hữu. Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân V.V.T. (63 tuổi, Gia Viễn, Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng sưng và đau nhiều trong tai, ù tai, nghe kém kèm xung huyết và tiết dịch.

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, tai người bệnh có hiện tượng đau nhức, anh đã đi khám tại một số cơ sở y tế và được điều trị bằng thuốc uống nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật màu trắng di động là những con giòi lúc nhúc lấp đầy hòm nhĩ người bệnh.

Các bác sĩ đã gắp ra hơn 10 con giòi tại chỗ, tuy nhiên, do ống tai sưng nề, chít hẹp và còn rất nhiều giòi cùng tổ chức viêm bên trong nên không thể xử lý hết, người bệnh được chỉ định tạm thời điều trị nội khoa, tiêm truyền kháng sinh, kê thuốc giảm viêm.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế Bình Liêu, tình trạng dòi ký sinh trong tai (otodomyiasis) rất hiếm gặp, thường xảy ra khi ruồi bay vào ống tai đẻ trứng, sau đó phát triển thành ấu trùng.

Tình trạng dòi ký sinh trong tai dễ gặp ở trẻ nhỏ sống trong môi trường ẩm thấp, nhiều ruồi muỗi; ở những trường hợp tai bị viêm, chảy dịch kéo dài hoặc trẻ có thói quen ngoáy tai gây trầy xước. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây nhiễm trùng nặng, hoại tử mô, làm tổn thương màng nhĩ và ảnh hưởng đến thính lực.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần giữ vệ sinh tai mũi họng cho trẻ, tránh để trẻ ở nơi ẩm thấp, nhiều ruồi muỗi. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như đau tai, chảy dịch, chảy máu tai, quấy khóc nhiều, cần đưa ngay đến cơ sở y tế. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý ngoáy tai hay dùng vật lạ chọc vào tai trẻ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.