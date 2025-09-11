Giới trẻ hào hứng săn giải thưởng từ cuộc thi ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’

Với tổng giải thưởng lên đến 630 triệu đồng, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” do VinFast tổ chức nhằm tôn vinh các ý tưởng marketing đột phá tạo nên cơn sốt trong cộng đồng.

Được VinFast phát động từ ngày 18/8, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” là sân chơi sáng tạo mới cho mọi công dân đang sinh sống tại Việt Nam và không phân biệt độ tuổi hay ngành nghề.

Giới trẻ quyết tâm chinh phục giải thưởng lớn

Ngay trong những ngày đầu đăng ký, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt từ các bạn sinh viên thuộc khối kinh tế, truyền thông và công nghệ.

Trên các diễn đàn của giới trẻ, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” nhanh chóng trở thành chủ đề “hot” nhờ hai yếu tố nổi bật: Tổng giá trị giải thưởng lên tới 630 triệu đồng và cơ hội được thể hiện khả năng sáng tạo trong lĩnh vực marketing cho thương hiệu xe hàng đầu Việt Nam. Với các bạn sinh viên, đây chính là một “bài tập lớn” ngoài giảng đường, vừa có thể áp dụng kiến thức đã học, rèn kỹ năng thực chiến vừa có thể tích lũy trải nghiệm quý giá cho hành trang nghề nghiệp sau này.

“Khi vừa biết đến thông tin cuộc thi, nhóm mình đã đăng ký tham gia ngay. Giải thưởng hấp dẫn nhưng quan trọng hơn là chúng mình có cơ hội được trải nghiệm, va chạm và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới”, bạn Nguyễn Nhật Hà, sinh viên năm 3 ngành marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ.

Với các bạn trẻ, đây là cơ hội để phát huy trí tuệ, khẳng định bản lĩnh sáng tạo và truyền cảm hứng cho hành trình hướng tới một nền giao thông bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ nhận định cuộc thi hấp dẫn không chỉ vì giải thưởng, mà còn bởi sự kết hợp hài hòa giữa sáng tạo, công nghệ và thông điệp vì môi trường. Trong bối cảnh Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050, việc để thế hệ trẻ trực tiếp tham gia các chiến dịch truyền thông xanh không chỉ mang tính thời sự, mà còn góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm xã hội.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để nhận thưởng, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tạo nên những dấu ấn mới trong lĩnh vực marketing tại Việt Nam.

“VinFast là thương hiệu tiên phong trong phát triển xe điện và giải pháp di chuyển xanh, nên khi tham gia cuộc thi này, tôi cảm giác như đang đồng hành trực tiếp cùng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy thay đổi tích cực cho xã hội”, Trần Hoàng Long, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, bày tỏ.

Chiến lược marketing sáng tạo, đột phá và dẫn đầu xu hướng

Nhiều người nhận định cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” không phải là lần đầu tiên thương hiệu Việt đề cao sự sáng tạo trong chiến lược marketing và kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hãng đã được cộng đồng đánh giá cao nhờ cách làm khác biệt, nhạy bén nắm bắt xu hướng và biết kết hợp sáng tạo để triển khai những chiến dịch vừa hiệu quả về thương mại, vừa truyền cảm hứng đến người tiêu dùng.

Chiến dịch mở bán mẫu xe điện mini VF 3 đã tạo nên “cơn sốt” không chỉ tại Việt Nam mà còn gây chú ý trong giới marketing quốc tế.

Chiến dịch này gây ấn tượng với khả năng triển khai đa kênh sáng tạo: Lần đầu tiên, một hãng xe tại Việt Nam đưa sản phẩm ôtô lên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID, đồng thời kết hợp hình thức livestream bán hàng trên Shopee, Facebook và TikTok - những nền tảng vốn quen thuộc hơn với các mặt hàng tiêu dùng nhanh hay thời trang. Cách tiếp cận táo bạo này đã biến một chiếc ôtô thành sản phẩm ‘online-friendly’, gần gũi với người trẻ và phù hợp với thói quen mua sắm hiện đại.

VinFast VF 3 - mẫu xe gây chú ý khi được bán trên Shopee, Facebook và Tiktok bằng hình thức livestream.

Nhờ sự đột phá đó, chiến dịch mở bán VF 3 đã nhanh chóng đạt kỷ lục: 25,7 triệu lượt tiếp cận và 62 triệu lượt xem trên mạng xã hội chỉ trong 5 ngày đầu, thu hút 27.649 đơn đặt hàng trong vòng 66 giờ, với hơn một nửa đến từ kênh trực tuyến. Sự thành công này cũng giúp VinFast giành 2 giải thưởng lớn tại lễ trao giải MMA SMARTIES Vietnam 2024 ở hạng mục “Chiến dịch tiếp thị sử dụng người nổi tiếng” và “Chiến dịch thương mại điện tử tích hợp kiểu mới”.

Chính thành công đó đã tạo dựng niềm tin và kỳ vọng trong cộng đồng. Nhiều chuyên gia và người quan sát ngành nhận định, nếu VinFast có thể hiện thực hóa những chiến dịch marketing táo bạo như vậy, thì những ý tưởng sáng tạo từ các bạn trẻ trong cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

“VinFast luôn cho thấy tư duy marketing - kinh doanh sáng tạo và khác biệt. Thông qua cuộc thi ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’, chúng tôi kỳ vọng sẽ được chứng kiến những ý tưởng độc đáo, táo bạo và mang dấu ấn riêng của thế hệ trẻ Việt Nam”, bà Lê Thị Hồng Hà, chuyên gia xây dựng chiến lược truyền thông, bày tỏ.